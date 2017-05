OTTAWA — La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a annoncé mardi un investissement de 4 millions $ pour la création d’un réseau de recherche sur la maladie de Lyme.

Le gouvernement explique que l’octroi de cette somme vise à acquérir de nouvelles connaissances pour améliorer le diagnostic, de même que le traitement de cette maladie infectieuse.

La ministre Philpott a précisé que le cadre fédéral, rendu public mardi, s’est basé sur les observations de groupes de patients, de chercheurs et des ministères fédéral, provinciaux et territoriaux.

La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui se transmet aux humains par la morsure de certains types de tiques infectées.

L’Agence de la santé publique du Canada a répertorié plus de 700 cas en 2015.

Il s’agit depuis 2009 d’une maladie à déclaration obligatoire à l’échelle nationale, c’est-à-dire qui est jugée prioritaire par le gouvernement fédéral et l’ensemble des provinces et des territoires en ce qui a trait aux efforts de surveillance et de prévention.