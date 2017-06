La Direction de la santé publique invite les citoyens à prendre des précautions à l’approche de la période des déménagements.

Précautions à prendre avant un déménagement

Assurez-vous que vos vêtements, literies et objets soient exempts de punaises et qu’ils soient placés dans des contenants ou sacs étanches avant d’être déplacés vers les nouveaux lieux.

Gardez vos vêtements, literies et objets dans ces contenants ou sacs étanches jusqu’à ce que vous soyez sûrs que le nouveau logis est exempt de punaises.

Inspectez soigneusement votre nouveau logis, en portant une attention particulière aux chambres. À l’aide d’une lampe de poche, vérifier les fissures, les fentes et les moulures.

Nettoyez à fond les pièces et passez l’aspirateur partout. Après, jetez le sac ou le contenu de l’aspirateur dehors dans une poubelle fermée. Notez que l’aspirateur peut diminuer le nombre de punaises, mais ne les tue pas.

Assurez-vous que le camion de déménagement et les couvertures utilisées soient exempts de punaises. Si vous engagez une firme de déménagement, informez-vous de ses mesures de prévention (ex: nettoyage du camion et des couvertures).

Que faire si votre nouveau logement est infesté?

Avisez immédiatement votre propriétaire, s’il y a des punaises de lit dans votre logement. Il devra alors faire appel à un exterminateur qualifié.

Surtout, n’essayez pas de régler le problème vous-même. Les produits en vente libre nuisent au travail des exterminateurs. De plus, ces produits peuvent être très dangereux pour la santé s’ils ne sont pas utilisés selon les recommandations du fabricant.

Si vous avez déjà installé vos vêtements et la literie dans ce nouveau logis, traitez-les à la sécheuse au cycle le plus chaud pendant au moins 30 minutes. Si vous n’avez pas de sécheuse ou si les textiles sont sales et doivent être lavés avant d’être séchés, traitez-les dans la laveuse à l’eau très chaude (60 °C ou 140 °F). Faites faire un cycle de lavage complet et assurez-vous que l’eau recouvre complètement les articles.

Mettez literie et vêtements traités dans des sacs de plastique jusqu’au moment de vous en servir ou à la fin des traitements de l’exterminateur.

Vérifiez l’état des matelas, sommiers et meubles rembourrés. La plupart peuvent être traités s’ils sont infestés, mais intacts. Avant de les jeter, consultez un exterminateur certifié.

Préparez-vous à l’arrivée de l’exterminateur

Désencombrez toutes les pièces.

Passez l’aspirateur.

Assurez-vous de bien fermer le sac de l’aspirateur et le jeter aux poubelles à l’extérieur.

Précautions à prendre avec les objets usagés

Ne ramassez pas de matelas, de meubles ou d’objets trouvés à l’extérieur ou dans les ordures. Ils peuvent être infestés;

Inspectez et nettoyez méticuleusement les articles d’occasion (ex: friperies, vente‑débarras) avant de les introduire dans votre maison.