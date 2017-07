Pour les personnes qui souffrent d’eczéma ou «dermatites atopiques», l’été est une période sensible, le soleil pouvant entraîner d’importantes crises, en raison de la transpiration ou de phénomènes de photoallergie. Les spécialistes de l’Association française de l’eczéma livrent quelques conseils pour passer l’été sereinement.

Pas de bain de mer en cas de crise

«L’eau salée de la mer a de multiples bienfaits sur les peaux atopiques, mais chaque baignade doit être suivie d’une douche à l’eau claire, d’un séchage soigneux de l’application d’une crème solaire pour hydrater la peau», avertit l’Association française de l’eczéma. En revanche les bains de mer sont déconseillés au patient en cas de crise sévère, car les plaques très inflammatoires et/ou suintantes peuvent «brûler» la peau.

Nager en piscine n’est pas contre-indiquée, il faut cependant rester vigilant quant à l’hygiène pour éviter les mycoses et les verrues.

Une crème solaire indice 50

Choisir une protection solaire maximale, comme une crème indice 50 au minimum surtout chez les enfants en bas âge, est indispensable. Il faut également éviter de s’exposer trop longuement au soleil et aux heures les plus chaudes de la journée entre 12h et 16h.

Poursuivre son traitement

Les plaques d’eczéma doivent continuer à être traitées par l’application de crèmes à base de cortisone, le soir après la douche. Même si l’on est moins stressé en vacances et que les symptômes semblent reculer, il faut continuer à appliquer ses émollients tous les jours, mais aussi des laits et des émulsions hydratantes.

Hydrater la peau tous les jours

Pour éviter de transpirer, les dermatologues conseillent de porter des vêtements en coton ou en lin. Pendant l’été, il faut continuer à hydrater très régulièrement la peau tous les jours. Les douches à privilégier sont courtes et fraîches.