Bien que les hommes puissent également souffrir de varices, les femmes y sont beaucoup plus sujettes. On estime en effet que la moitié des femmes âgées de 40 à 50 ans sont touchées par ce problème. Le Dr Pierre Larose, chirurgien vasculaire, nous donne quelques conseils pour prévenir leur apparition.

Une alimentation saine et équilibrée

La présence de varices indique que le système veineux a de la difficulté à renvoyer le sang qui circule dans les membres inférieurs vers le cœur. C’est ce qu’on appelle l’insuffisance veineuse. «Or, le surpoids entraîne une augmentation de l’insuffisance veineuse», explique le Dr Pierre Larose. Par ailleurs, il est préférable de limiter son apport de sel, car celui-ci favorise la rétention d’eau.

Bouger

L’activité physique joue un double rôle, car en plus de favoriser le maintien d’un poids santé, elle aide les veines à repousser le sang vers le cœur. «Pour bénéficier de cet effet de “pompe”, on n’a pas besoin de pratiquer un sport très intense; une simple marche fait parfaitement l’affaire. Il faut aussi s’assurer de porter des vêtements et des chaussures confortables, qui n’exercent aucune pression», précise le chirurgien vasculaire.

Éviter la chaleur

«Il faut éviter les bains chauds, les spas et les saunas, car, lors d’une exposition prolongée à la chaleur, les veines se dilatent», indique le Dr Pierre Larose. Le chirurgien nous suggère même de faire tremper nos jambes dans des bains froids durant les journées de canicule, car l’eau froide provoque la contraction des vaisseaux sanguins et améliore ainsi la circulation du sang.

Porter des bas de contention

«En exerçant une pression plus forte à la cheville qu’à la cuisse, les bas de contention favorisent le retour du sang veineux vers le cœur», affirme le Dr Pierre Larose. Il recommande d’opter pour des bas sur ordonnance plutôt que pour ceux disponibles en pharmacie, moins efficaces. «Avant de prescrire des bas support, le médecin pourra également vérifier que le patient ne souffre pas d’une quelconque contre-indication, comme une insuffisance artérielle», ajoute-t-il.

Surélever les jambes

Les positions stationnaires nuisent à la circulation sanguine. Pour favoriser le retour du sang vers le cœur lorsqu’on est contraint de rester assis ou debout durant de longues périodes, le Dr Pierre Larose suggère d’élever ses jambes de temps à autre en les posant sur un tabouret ou un repose-pied. «On peut également installer des cales sous notre matelas afin de dormir avec les jambes légèrement plus haut que le reste du corps», dit-il.