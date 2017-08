En librairie, les bouquins vedettes de la rentrée commencent à arriver sur les tablettes. Nos favoris parmi les nouveautés qui sortiront d’ici le mois prochain.

Il existe aujourd’hui des applications pour tablette ou téléphone intelligent qui nous permettent de gérer nos horaires. Le bon vieux calendrier demeure toutefois fort utile pour que toute la famille puisse jeter un œil aux rendez-vous quotidiens chaque matin.



Ma famille s’organise avec Loup –

Calendrier 2017-2018, Éd. Auzou, 25$

Grand classique s’il en est, Le Petit Larousse célèbre cette année le bicentenaire de Pierre Larousse avec une édition soulignant cet anniversaire sur sa page couverture. On y trouve 150 nouveaux mots, sens et expressions, dont les québécismes «carboneutre», «douillette» et «écocentre».

Le Petit Larousse illustré 2018, 55$

Voici deux petits livres qui proposent, selon le groupe d’âge ciblé (de 4 à 6 ans ou de 6 à 9 ans), 20 activités amusantes à réaliser en famille pour aider les enfants à mieux se concentrer.

Je me concentre (4-6 ans ou 6-9 ans),

Éd. Auzou, 9$ chacun (sortie en septembre)

Ce roman jeunesse est un classique réédité, d’abord publié il y a une vingtaine d’années sous le titre Qui a peur de madame Lacriz?, l’auteure y raconte la rentrée de Solène, dont la prof est très (trop?) exigeante, au point où elle n’a même plus le temps de jouer après l’école.



La maîtresse donne trop de devoirs, Marie-Aude Murail,

Albin Michel, 13,95$ Jeunesse (sortie en septembre)

V oici un petit récit destiné à calmer l’anxiété de la rentrée. Ici, la professeure, madame Pépin, ne veut pas se lever pour aller à l’école. C’est le directeur lui-même qui tentera de la convaincre qu’il est normal d’avoir peur.

Le premier jour d’école de madame Pépin,

Éditions Scholastic, 12$ (sortie en septembre)

Quel enfant n’a pas de la difficulté trouver le sommeil à la veille de la rentrée? Après Bonjour, calme, Anne Crahay propose ici quatre relaxations, des rituels qui aideront les petits à se détendre.

Bonjour, sommeil, Anne Crahay,

Albin Michel Jeunesse (sortie en septembre)