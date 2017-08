Encourager l’autonomie

Cet ensemble de huit aimants conçu par une maman québécoise permet de reproduire la routine du matin et du soir sur le frigo. Voilà l’outil tout indiqué pour encourager l’autonomie et valoriser l’estime de soi des petits écoliers! Le tableau inclus permet aux enfants de déplacer eux-même les aimants associés à chaque tâche – préparer la boîte à lunch, faire les devoirs, lire, etc. – une fois que c’est fait.



Ensemble Minimo, 15$ pour les aimants et 7,50$ pour le tableau

Défis du jour

Un tableau de motivation tout en bois et adapté aux besoins de chacun : pour la rentrée, Castor et Compagnie propose de nouveaux pictogrammes joliment illustrés pour présenter en images les responsabilités du jour. Si on veut pousser le concept plus loin, on ajoute un défi de comportement, dont la réussite peut être soulignée par un privilège qu’on écrit à la craie sur la partie ardoise du tableau.

Tableau de motivation Les défis de la meute, Castor et Compagnie, 25$ pour le tableau et 2$ pour chaque pictogramme à sélectionner selon ses besoins