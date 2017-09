S’offrir une séance de soins en institut aux changements de saison est un vrai luxe. Zoom sur quelques nouveautés destinées à raviver notre éclat alors que les journées commencent sérieusement à raccourcir.

Haute performance

Élaborée et fabriquée au Québec, la marque haut de gamme Vivier Pharma – très axée sur les effets antioxydants de la vitamine C – est peu connue, sans doute parce qu’elle n’est offerte que dans certains points de vente autorisés. On peut découvrir les bienfaits de son nouveau sérum GrenzCine, qui contient notamment une molécule en instance de brevet qui redonne épaisseur et fermeté à la peau, chez Etiket. Les soins se terminent d’ailleurs avec l’application d’un écran solaire : en effet, le meilleur antiâge reste la prévention.

Facial Vivierskin (plusieurs options selon le type de peau), à partir de 110$ chez Etiket

Aromathérapie

Entièrement fondé sur les bienfaits de l’Eau de beauté, ce facial alterne la gestuelle classique des soins de ce genre à des vaporisations de cette brume fraîche qui donne de l’éclat tout en resserrant les pores grâce à l’action stimulante de la mélisse et de la menthe poivrée.

Seul petit hic: il n’est offert que dans une des deux boutiques Caudalie de la région montréalaise, soit au Carrefour Laval et au Quartier Dix30.

Soins visage spa Eau de beauté, Caudalie, 105$

Faire bouclier

Un soin pur luxe, parfait pour se préparer à l’hiver. L’extrait de plantes Biogen, la gelée royale et le panthénol renforcent la barrière cutanée en plus d’affiner le grain de la peau et d’uniformiser le teint. Petit plus : on sort de la cabine les traits bien reposés après 60 minutes de détente et on peut prolonger l’expérience en profitant des installations du «spa sur l’eau».

L’Alizée océanique, soin ultime réparateur, Doctor Babor, 105$ à Bota Bota

Opération cheveux doux

On pourrait comparer les nouveaux soins offerts chez Aveda à un facial pour le cuir chevelu. L’expérience commence par un massage à sec à l’aide d’une brosse aux soies faites de boucles flexibles qui délogent les impuretés. Par la suite, le gel purifiant rafraîchit – littéralement – le cuir chevelu avant le shampoing et le masque nourrissant. Juste avant la mise en plis, cette séance de soins se termine avec un sérum protecteur.

Soin Pramasana, 35$ au salon et spa Aveda. (Les produits, sauf le masque, sont vendus en boutique.)