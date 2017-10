Entrevue avec le conférencier et entraîneur Jimmy Sévigny.

Qu’est-ce que le Défi Ironman?

L’objectif est de rendre le triathlon accessible à tout le monde. En s’inscrivant, les participants ont la possibilité de choisir parmi quatre distances : le 5150 Sprint, le 5150 Olympique, l’Ironman 70,3 et le Ironman 140,6, communément appelé le «Full Ironman». L’édition 2018 a été lancée en août à Tremblant. Les participants ont alors pu constater l’ampleur du défi qui les attend. Dès le mois de septembre, ils ont rencontré leur entraîneur. Puis, des programmes d’entraînement personnalisés leur seront transmis de façon hebdomadaire tout au long de l’année.

À qui s’adresse ce défi?

À tout le monde! La clientèle visée : des personnes qui ont envie de sortir de leur zone de confort, et ce, peu importe leur âge. Le triathlon n’est pas réservé aux athlètes de haut niveau. Je souhaite démystifier cette discipline et la rendre accessible au plus grand nombre.

Pourquoi avez-vous choisi de centrer ce défi sur le triathlon?

J’ai été mis au défi. On me disait : «Tu n’es pas game de faire un triathlon.» C’est ainsi que la pratique du triathlon a débuté pour moi. Ç’a été une expérience de vie, de dépassement et de motivation. J’ai énormément appris sur moi et j’ai trouvé un équilibre dans ma vie grâce à ce sport. Ayant appris de mes erreurs lors de mes premiers triathlons, je me suis dit que je pourrais amener des gens à apprécier cette discipline. Je peux leur donner les outils pour réussir.