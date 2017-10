Et si on se levait plus tôt? Sans négliger son sommeil, prévoir une activité dans son agenda le matin permet d’augmenter son niveau d’énergie pour toute la journée. Voici une feuille de route pour s’initier à ce nouveau rituel d’avant-travail.

De plus en plus de gens, cadres comme employés de bureau, choisissent de goûter aux joies du matin. La sortie du best-seller Morning Miracle, il y a quelques années, est en partie responsable de cette tendance venue des pays anglo-saxons, où les salariés se préparent dès 5h30 et où les gestionnaires méditent avant les premières réunions de la matinée.

Pour devenir un lève-tôt, le secret est de se coucher vers 22h en supprimant les heures où on traîne devant la télé ou l’ordinateur, explique Charlotte Pignal, fondatrice de She is morning, qui organise des événements en France pour sensibiliser les gens aux routines matinales stimulantes.

Après cinq années passées aux États-Unis et au Brésil, la jeune entrepreneuse est devenue accro au petit matin, convaincue que profiter de cette partie de la journée peut augmenter notre degré d’énergie pour toute la journée. Elle propose notamment des déjeuners sains avec la découverte de nouvelles recettes, des conférences, des ateliers de yoga et des séances de méditation.

Sans tomber dans le syndrome du bien-être et risquer de manquer de sommeil, rappelons que les bénéfices d’un réveil plus matinal sont nombreux. L’idée est de choisir son activité en fonction de ses envies et de ses besoins, sans obligation. Cela dit, lorsqu’on appartient à la catégorie des couche-tard, rien ne sert d’inverser brutalement son rythme, au risque de contracter une dette de sommeil. «Tout le monde ne peut pas devenir un lève-tôt du jour au lendemain», dit Charlotte Pignal.

La recette du succès est d’effectuer ce changement progressivement pour ne pas brusquer son organisme.

Liste

Voici quelques activités auxquelles on peut consacrer du temps en mettant son réveil une heure plus tôt:

• Regarder des vidéos inspirantes du type conférences TEDx.

• Courir de 3 à 6 km.

• Faire quelques exercices de yoga.

• S’initier à la méditation en commençant par des séances de 10 minutes tous les matins.

• Cuisiner le matin, ce qui permet de se détendre et de gagner du temps sur la préparation des repas.