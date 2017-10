Clodine Desrochers, qui vient de lancer une gamme de produits cosmétiques, a longtemps concilié l’animation d’une émission quotidienne à la télé avec son rôle de maman. Elle a accepté de partager quelques conseils.

«Devenir parent ne s’apprend pas dans les livres!» C’est ce qu’une amie lui a affirmé alors qu’elle s’apprêtait à devenir mère. «Elle m’a dit: “Entoure-toi d’un réseau d’aide fiable car, parfois, on se sent débordé et isolé, et surtout, suis ton instinct et ce que te dit ton cœur”, confie-t-elle. Ça ne ment jamais!»

Parce qu’une famille se bâtit à deux, elle conseille également de «garder le couple amoureux et solide. Les deux partenaires forment une équipe dans cette merveilleuse aventure», rappelle-t-elle.

Nouvelle aventure

Clodine Desrochers était mûre pour une nouvelle expérience. Shakti, la gamme de produits cosmétiques qu’elle a créée avec deux spécialistes du domaine, Annie Lauzon et Nathalie Lavoie, vient d’ailleurs d’être lancée en ligne.

Leurs soins – des démaquillants et des crèmes pour le visage, de même qu’un masque, un sérum et une crème minceur – contiennent certaines huiles essentielles, de l’acide hyaluronique et de la vitamine C, entre autres.

«Ce sont des produits haut de gamme mais à un prix accessible», explique l’animatrice. La gamme est offerte sur le site web de la marque entre 26$ et 60$.

Définition

Shakti, la nouvelle marque de cosmétiques de Clodine Desrochers, tire son nom d’une déesse hindoue. Shakti représente le pouvoir créateur féminin.