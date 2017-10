À l’automne, l’organisme n’aime pas l’humidité, le froid ni le surmenage. Pour préserver son énergie interne, voici quelques réflexes qui peuvent faire la différence sur le degré de fatigue au quotidien.

Boire chaud

En automne, on va laisser tomber les sodas, les jus de fruits et les eaux gazeuses. Boire chaud, mais pas brûlant, avant et après les repas permet d’éviter la déperdition de chaleur tout en améliorant la digestion. Les tisanes à base de citron, de gingembre, de romarin, de fenouil, d’anis et de cannelle réchauffent l’organisme et le tonifient. Elles peuvent remplacer le thé ou le café au petit déjeuner. Si l’on a tendance à être nerveux ou d’un tempérament «colérique», on choisira plutôt la menthe poivrée, dynamisante, mais plus fraîche.

De l’orange dans l’assiette

Pour faire le plein d’antioxydants et de saveur douce, on mise sur les légumes stars de l’automne de couleur jaune orangé, qui poussent à fleur de terre ou en dessous, comme les carottes, les betteraves, les panais, les potirons, les pommes de terre ou les patates douces. Facile à digérer, vos intestins vous diront merci pour leur effet baume. Les aliments qui tonifient particulièrement la rate et les reins, réservoirs d’énergie, sont les dattes, le raisin, la poire, la pomme de terre, le concombre, la carotte, le melon, les céréales, la réglisse, le miel, la cannelle et l’anis.

Se coucher plus tôt

Nos modes de vie ultra connectés et nos agendas surchargés ne nous aident pas à ralentir. Lorsque la lumière décroit, nous devrions pourtant respecter cette descente d’énergie et ralentir nos activités. Se plonger dans un livre, faire des exercices de respirations, humer quelques gouttes d’huiles essentielles (camomille romaine, lavande vraie, néroli) ou écouter de la musique sont des rituels efficaces qui peuvent favoriser l’endormissement.

Yin yoga: appuyer sur pause

Proche de la méditation, le yin yoga, doux et lent, est une pratique antistress qui épouse parfaitement la saison automnale. Le fait de maintenir des postures au sol pendant 3 à 4 minutes nous oblige à ralentir et développer l’écoute de nos sensations. Ces temps de pause sont très bénéfiques le soir pour s’étirer en profondeur et nourrir le système immunitaire.

Méditer

Contrairement aux idées reçues, méditer n’est pas faire le vide dans sa tête. La pratique qui n’a donc rien de magique consiste à prendre soin de soi en relâchant le mental pour descendre à un étage plus physique, corporel, émotionnel. La méditation, qui invite à devenir spectateur de ses propres pensées dans le moment présent, permet de récupérer de l’énergie en nous désengageant du «faire» à tout prix. Pour débuter, on peut créer une routine de 10 minutes, au bureau ou à la maison tous les jours en fixant son attention sur sa respiration en suivant le parcours de l’air.