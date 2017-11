On n’arrête pas le progrès! Les jeunes de la génération Z ne s’étonnent plus de déballer des petits robots, voire des appareils intelligents de plus en plus sophistiqués conçus juste pour eux. Zoom sur quelques nouveautés qui attirent l’attention cet automne au rayon des jouets.

Zoomer Show Pony, Spin Master, 100 $

Nul doute que ce robot-animal de dernière génération fera sensation sous le sapin. Un peu comme avec les Hatchimals, qui ont connu beaucoup de succès en 2016, les enfants peuvent nourrir, coiffer et enseigner des tours à ce petit poney interactif qui communique grâce à ses yeux lumineux.

Kidizoom Smartwatch DX, VTech, 70 $

Il y a peu de choses que cette montre intelligente à écran tactile conçue pour les quatre à neuf ans ne fait pas. Elle est non seulement équipée d’un appareil photo, mais aussi d’un enregistreur vocal et de nombreux jeux. Évidemment, elle permet aussi d’apprendre à lire l’heure grâce à une cinquantaine d’affichages numériques et analogiques et compte de nombreux outils pratiques, comme un calendrier, une calculatrice et une minuterie.

Trousse d’inventeur de droïdes, littleBits, 130 $

La popularité de la franchise Star Wars ne faiblit pas. Axée sur l’invention, cette trousse comprend tous les composants nécessaires pour fabriquer un droïde R2-D2 à partir de blocs électroniques. Les enfants pourront ensuite lui confier une vingtaine de missions spéciales. Une fois la technique d’assemblage maîtrisée, il est par ailleurs possible de créer de nouveaux robots personnalisés.

Félix le félin, le tigre taquin FurReal, Hasbro, 180 $

Il faut vraiment avoir un coeur de pierre pour ne pas succomber au charme des peluches interactives FurReal, qui réagissent aux sons et au toucher par plus de 100 combinaisons de sons et de mouvements. Chaque année, de nouveaux modèles tous plus mignons les uns que les autres atterrissent sur les tablettes, du tigre à la licorne, en passant par le dragon et le petit chien.

Super Mario Odyssey pour Nintendo Switch, 80 $

Le plus récent jeu Nintendo mettant en vedette Mario nous amène bien loin du royaume Champignon. Dans une aventure de type «bac de sable» développée pour la nouvelle console Switch, le populaire personnage est doté de nouvelles habiletés, comme le lancer et le saut de chapeau.