Au-delà de la carte-cadeau de centre commercial – qui, malgré son manque d’originalité, nous assure de ne pas décevoir –, ce n’est pas le choix qui manque. La preuve par cinq forfaits dignes d’intérêt.

Avec pour mission de faire découvrir les meilleures adresses dans huit régions du Québec, dont la Montérégie, les Laurentides, Québec et Lanaudière, cette carte permet aux membres d’économiser entre 25% et 50% de leur facture dans les commerces participants. Des forfaits pour une seule région sont aussi offerts.

Carte M ta région (multirégions), 85$ sur http://www.mtaregion.com

Parce qu’on ne peut pas refuser un moment de détente dans ce spa haut de gamme tout neuf situé dans un bâtiment patrimonial qui offre non seulement l’expérience thermale sans la foule qui vient généralement avec, mais aussi des soins sur le seul lit de quartz au Canada.

Massage suédois 60 minutes sur lit de quartz (180$) (expérience thermal en sus), au spa de l’hôtel William Gray

Ce coffret prêt-à-offrir préparé par l’équipe de la boucherie en ligne Maillard comprend non seulement un chèque cadeau valable sur le site internet, mais aussi un tablier et deux couteaux à steak Laguiole.

Coffret Maillard, 85$ sur Maillard.co

Il ne s’agit pas du cadeau le plus sexy, mais probablement un des plus utiles. La plateforme Wealthsimple, qui offre des services de placements automatisés, vient de lancer des cartes cadeaux qui permettent d’offrir un petit ou un plus gros montant qui fructifiera d’année en année.

Détails sur wealthsimple.com

C’est un fait qu’il existe des forfaits pour tous les goûts. Ce nouveau coffret permet à l’heureux élu de choisir une des activités proposées pour découvrir les alcools du Québec, que ce soit au Domaine des Côtes d’Ardoise, à la Microbrasserie du Lièvre ou chez O’Dwyer, par exemple.

Coffret Prestige Alcools du Québec, 60$