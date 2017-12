À l’aube d’une nouvelle année, comment être plus épanoui dans notre quotidien? Florence Servan-Schreiber, spécialiste de la psychologie positive, propose de mettre en application une dizaine d’actions génératrices de bonheur grâce à leur pouvoir scientifiquement prouvé sur notre cerveau.

Faire l’amour plus souvent

Les personnes sexuellement actives sont généralement plus optimistes et positives, pour la bonne raison que le sexe libère de la sérotonine, un antidépresseur naturel. C’est un espace privilégié de plaisir partagé où on laisse libre cours à ses émotions et où toutes les tensions nerveuses peuvent se relâcher.



Rire

Sans surprise, rire le plus souvent possible a des effets physiologiques positifs très puissants sur notre corps. Le rire, comme le sport, nous fait produire des endorphines, les hormones du bonheur, et renforce notre système immunitaire.

Passer plus de temps avec ses amis

Quand on demande aux gens qui sont sur le point de mourir, dans le cadre d’études à grande échelle, ce qu’ils regrettent le plus, ils évoquent tous le regret de ne pas avoir passé plus de temps avec leurs amis. Ces interactions sociales sont précieuses pour améliorer la qualité de vie, la santé et le niveau de bonheur.

Faire preuve de compassion

Les neuroscientifiques et les psychologues étudient depuis plusieurs années l’impact de la compassion sur le cerveau. Il a été prouvé que l’altruisme baissait le niveau de cortisol (l’hormone du stress), réduisait les inflammations, ralentissait le rythme cardiaque, diminuait la pression artérielle et la douleur.



Manger des oméga-3

De nombreuses études ont montré le lien entre les oméga-3 et une amélioration de l’humeur. Contenus dans les noix, les graines (chia, lin), les poissons gras et les bonnes huiles (colza, noix, lin), ces acides gras essentiels sont de véritables bombes anti-déprime.



Méditer

Les bienfaits de la méditation ne sont plus à prouver. La technique qui ancre l’esprit et le corps dans le moment présent permet de prendre la main sur le pilote automatique et les pensées parasites. Avec la répétition (dix minutes par jour au début), on apprend à s’apaiser et à convoquer le calme.

Jardiner

Tondre la pelouse, bêcher, piocher, ranger du bois, sarcler la terre, passer le râteau sont des activités manuelles qui, en plus de connecter au réel, permettent d’éveiller les cinq sens et d’accorder toute son attention à l’action en cours. En ce sens, on peut dire que le jardinage est proche de l’hypnose.



Mâcher de la gomme

En cas de surmenage et de stress, mâcher de la gomme peut nous aider à relâcher la pression au niveau du cerveau. En effet, en mâchant, l’afflux sanguin vers le cerveau s’accroît de 25% à 40%, ce qui augmente la quantité d’oxygène délivrée au cerveau.



Respirer l’odeur de la vanille

Les odeurs et les essences que l’on respire peuvent jouer considérablement sur notre cerveau et le programmer sur le mode de la bonne humeur. La vanille a fait l’objet d’études scientifiques et serait la plus efficace pour booster notre état d’esprit.



Faire la sieste

La sieste, pratiquée 30 minutes par jour, permet de récupérer de nuits trop courtes, et possède de nombreuses vertus pour la santé, tout en nous rendant plus performants et créatifs. Idéal pour se sentir plus heureux!



Se connecter à la nature

Les balades dans la nature peuvent non seulement nous rendre plus heureux, mais aussi diminuer notre tendance à ruminer et à brasser des pensées négatives. Si le soleil est de la partie, l’effet bonne humeur n’en sera que décuplé. De plus, les grands espaces suscitent en nous l’émerveillement, sentiment très salvateur sur notre épanouissement.