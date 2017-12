Futurs ingénieurs, architectes ou artistes-peintres s’en donneront à coeur joie avec ces jouets conçus spécifiquement pour stimuler leur créativité.

Cette boîte contient plus qu’un simple ensemble de coloriage : les instructions étape par étape permettent de créer rien de moins que quatre chef-d’oeuvres qu’on n’hésitera pas à encadrer. 7 à 13 ans.



Feutres pinceaux Nymphea, Djeco, 29$

Vous connaissez l’art du fil tendu? Pour réaliser chaque tableau, comme ce renard qui semble directement tiré du Petit Prince de Saint-Exupéry, il faut une planche de bois et des clous de finition et du fil. Suffit de suivre ensuite les instructions détaillées de l’artiste Anne-Sophie Redon. 10 ans et plus.



Ensemble créatif Renard, Kolamaya, 30$

Six couleurs d’argile séchant à l’air, un outil de modelage, 49 formes prédécoupées et un livret d’instructions étape par étape : il n’en faut pas plus pour réaliser une dizaine de créatures marines. Des figurines avec lesquelles les enfants aimeront jouer par la suite. 4 à 6 ans.



Amis marins à modeler, Klutz JR, 20$

Ces petites voitures faites de hêtre massif sont racées, certes, mais elles se distinguent surtout en permettant aux enfants de créer leurs propres designs en interchangeant les pièces. 4 ans et plus.



Ensemble de trois Mini C9/S9, Automoblox, 50$

Cet ensemble de 121 pièces permet de construire, entre autres, une maison de trois étages. Il est même possible de réaliser un circuit mécanique pour faire fonctionner un ventilateur, un ascenseur, voire un mélangeur. Les possibilités sont infinies et c’est ce qui plaît. 6 ans et plus.



Ensemble de construction Townhouse, Roominate, 80$