Que ce soit pour offrir ou pour animer la soirée du réveillon, les jeux de société sont rassembleurs. Voici quelques nouveautés et valeurs sûres pour tous les âges.

Cueillette de champignons dans la forêt magique



Avec son plateau coloré et ses petits accessoires, voilà un bon jeu de table pour initier les petits. Les règles son simples : en une trentaine de minutes, il faut parcourir le sentier parsemé d’obstacle et cueillir le plus de champignons possible.

2 à 4 joueurs

À partir de 4 ans

Animouv



Un plateau quadrillé, des pièces rondes en bois à l’effigie d’animaux évoquant le jeu de dames… Pour gagner, il faut user de stratégie pour réussir des alignements précis de certaines pions et ainsi remporter des cartes.

Djeco

2 à 4 joueurs

À partir de 7 ans

Kingdomino



Ce jeu plaira certainement aux amateurs de jeux à saveur médiévale tels que Portobello Market! Chaque joueur y incarne un seigneur cherchant à étendre son territoire. Avec ses pièces solides et bien conçues, ce jeu de dominos réinventé a été finaliste à plusieurs prix en plus de remporter le Spiel des Jahres.

Blue Orange

2 à 4 joueurs

À partir de 8 ans

Mot pour mot



Les joueurs, divisés en deux équipes, doivent trouver successivement des mots qui répondent à une catégorie imposée, puis tirer vers eux les lettres composant leur réponse. La première équipe à «capturer» six lettres gagne la partie. Ici, on joue avec des lettres, mais à la différence de Scrabble, par exemple, le tout est complété en 20 minutes, top chrono.

Le Scorpion Masqué

2 à 12 joueurs

À partir de 10 ans

Braintopia



Un jeu de rapidité qui met le cerveau à rude épreuve avec des épreuves tactiles, des doublons, des suites logiques, des labyrinthes et des tests de couleur, par exemple. Même les experts de la boutique Randolf sont tombés sous le charme!

Captain Macaque

2 à 6 joueurs

À partir de 8 ans