Dos bloqué, foulures, courbatures, crampes ou entorses… Comment agir rapidement pour éviter les complications et apaiser la douleur? Plus puissante que l’huile d’arnica, l’huile essentielle de gaulthérie est le soin à glisser dans son sac de sport en 2018.

Si vous envisagez de vous remettre au sport en 2018, mieux vaut prévenir que guérir. Malgré des séances courtes et adaptées, des contractures ou des crampes intempestives pourraient bien vous rappeler votre longue période d’inactivité.

Anti-inflammatoire, antidouleur et antispasmodique, l’huile essentielle de gaulthérie sera aussi très efficace pour soulager des blessures articulaires ou musculaires, ou encore favoriser la récupération après un effort plus intense. Les runners réguliers pourront bénéficier de son effet chauffant, drainant et décontractant après la course, par exemple.

Originaire du Canada et du nord-est des États-Unis, la gaulthérie couchée est une plante rampante haute de 15cm à fleurs blanches à rose pâle situées à la base des feuilles. Ses vertus médicinales, contre la fièvre tout d’abord, ont été découvertes par un médecin botaniste français au Québec.

Elle est composée à 95% d’une molécule appelée salicylate de méthyle, un esther méthylique de l’acide salicylique, lui-même précurseur de l’aspirine (nom commun de l’acide acétylsalicylique).

En cas d’entorse par exemple, on pourra utiliser en synergie l’huile essentielle de gaulthérie par voie cutanée avec l’huile essentielle d’immortelle, ou hélicryse italienne, anti-inflammatoire et qui peut résorber un œdème rapidement.

Pour s’offrir de vrais moments de détente, l’idéal est de masser les zones douloureuses en incluant deux gouttes d’huile essentielle de gaulthérie dans son huile de massage ou une huile végétale type amande douce. En cas de tendinite, on massera directement sur le tendon avec ce mélange plusieurs fois par jour.

Les huiles essentielles, déconseillées aux enfants et femmes enceintes, sont à utiliser avec précaution. Il est recommandé de prendre l’avis de votre pharmacien afin de connaître les posologies exactes.

Par ailleurs, la gaulthérie est contre-indiquée pour les personnes sous traitement anticoagulant, allergiques à l’aspirine, ayant de l’eczéma, de l’asthme, un ulcère, une hernie hiatale, une hémorragie, ou ayant à subir une intervention chirurgicale.