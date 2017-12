Le régime cétogène, cap sur les bonnes graisses

Le grand public a découvert cette année, du fait de sa large médiatisation, le régime cétogène, riches en graisses et très pauvres en glucides, plébiscité dans les milieux sportifs et du mannequinat depuis plusieurs années.

Le principe: privé de glucides, l’organisme se met en état de cétose, qui consiste à brûler sa propre graisse pour produire de l’énergie.

Les aliments rois: l’huile de coco, le coco (farine, huile, poudre), l’avocat, les oeufs, les oléagineux (noix, amandes, noisettes, cacahuètes), le cacao cru, le chou-fleur, les poissons gras suivis des viandes, volailles, fruits de mer, beurre, les laits végétaux, les huiles extra-vierges (olive, avocat), quelques légumes verts (courgette, épinard, laitue, haricots verts, poireau, asperge, radis, concombre). Parmi les fruits, seuls les baies rouges (fraises, mûres, cassis, groseilles) sont autorisées.

Efficacité: bien que difficile à suivre, des études scientifiques suggèrent une espérance de vie allongée et une perte de poids possible grâce au régime cétogène. Point faible : il faut surveiller son taux sanguin de triglycérides, un marqueur qui signe le risque cardiovasculaire, du fait de la consommation importante de graisses.

Le régime à IG bas, la chasse au sucre

Le régime dit à «index glycémique bas», connu sous le nom de régime Montignac, n’est pas nouveau, mais il a connu un regain d’intérêt en 2017 avec les messages de santé alertant sur les effets d’alimentation trop riche en sucre (fructose ou saccharose).

Le principe: les aliments à index glycémique bas permettent de conserver une glycémie stable évitant ainsi de faire grimper le taux de sucre dans le sang en produisant de l’insuline qui a pour effet le stockage des graisses.

Les éléments rois: les légumes (sauf les carottes cuites, les pommes de terre), les légumineuses (pois, pois chiches, lentilles), certaines viandes et les bonnes graisses (huiles végétales).

Efficacité: proche du régime méditerranéen antioxydant qui fait la part belle aux végétaux et aux acides gras essentiels, le régime IG bas fait consensus auprès des spécialistes pour son action sur le poids sur le long terme en évitant les carences.

Le régime MIND, l’allié du cerveau

De l’anglais «Mind» signifiant esprit, le régime Mind, venu des Etats-Unis, vise à reculer les effets du vieillissement sur le cerveau en privilégiant certains aliments bons pour les neurones.

Le principe: consommer régulièrement 10 aliments sains qui contribuent à la bonne santé du cerveau comme les légumes verts et autres légumes, noix, baies, haricots, graines entières, poisson, volaille, huile d’olive et vin.

Les aliments rois: les légumes et noix à consommer chaque jour ainsi que les baies comme la myrtille et la fraise. Viande blanche et fruits deux fois par semaine seulement. Les produits néfastes (viande rouge, matières grasses animales, sucreries, aliments frits et ceux issus des fast food) sont autorisés, mais avec parcimonie.

Efficacité: en 2015, une étude américaine a montré que le risque de développer une maladie d’Alzheimer serait réduit de 35% pour les patients ayant suivi plutôt correctement le régime, à 53% pour ceux l’ayant suivi de façon très sérieuse. Le régime Mind serait également efficace sur la mémoire et la concentration.