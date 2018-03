Vous avez (finalement!) envie de vous lancer dans le projet de créer votre bullet journal ? Voici quelques idées de listes pour éveiller votre créativité.

Résolutions ou défis

Il n’est jamais trop tard pour prendre des résolutions ou, si vous préférez, de vous lancer des défis pour l’année. Certains optent pour un suivi assidu de leur perte de poids, par exemple un demi-kilo à la fois. D’autres se mettent au défi de trouver une chose pour laquelle ils sont reconnaissants tous les jours.

Fêtes et anniversaires

Ceux qui sont du genre à oublier les anniversaires de leurs proches et de leurs amis auraient tout à gagner à les noter dans leur bullet journal (qu’on peut traduire notamment par «journal à puces»). Une idée pour être efficace : ouvrez votre calendrier Facebook où tous les anniversaires sont notés et inscrivez-les mois par mois dans votre journal. À ajouter au calendrier : les anniversaires de mariage.

Restaurants

Êtes-vous du genre à dire: «Ah! j’aimerais essayer ce resto un jour!» ou: «On doit absolument aller prendre un verre à cet endroit!» mais finalement à toujours retourner au même restaurant à deux pas de chez vous? Faites l’inventaire des menus que vous avez envie d’essayer et cochez-les lorsque c’est fait.

Courts séjours à planifier

Envie d’aller faire un tour au Vermont, de visiter les champs de lavande près de Montréal ou de faire la route des vins en Estrie? Notez toutes ces idées dans votre cahier et revenez-y avant un long week-end.

Rendez-vous annuels

Devez-vous bientôt prendre un rendez-vous chez le médecin pour un renouvellement d’ordonnance, chez le dentiste pour votre nettoyage annuel ou chez l’optométriste pour changer de lunettes? Notez toutes les dernières fois où vous avez vu un spécialiste et n’oubliez plus jamais de prendre votre prochain rendez-vous.

Ce qui vous détend, ce qui vous stresse

Noter ses états d’âme est une bonne façon d’évacuer son stress et ses soucis. Dressez la liste des choses qui font monter votre anxiété (par exemple: le trafic, les examens, les foules) et celle des trucs qui vous aident à vous détendre (un bain chaud, une promenade en forêt ou un bon livre, entre autres).

Livres à lire

Justement, que ce soit pour vous fixer un objectif ou pour garder une trace de ce que vous lisez, une liste de lectures est un ajout incontournable à tout bullet journal. Vous pouvez aussi attribuer une note aux livres que vous lisez afin de vous souvenir de vos coups de cœur et de vos «coups de gueule».

Épargne et dépenses

Éprouvez-vous de la difficulté à mettre de l’argent de côté? Profitez de votre bullet journal pour vous fixer des objectifs épargne. Créez un calendrier mensuel et indiquez quand vous voulez déposer de l’argent dans votre CELI, dans votre REER ou dans votre compte d’épargne.

Menstruations

Pas toujours facile de se rappeler les dates exactes du début et de la fin de son cycle menstruel, surtout lorsque le médecin nous le demande… Le bullet journal est le meilleur endroit pour noter tout ça. Un incontournable pour les femmes qui surveillent leurs cycles afin de concevoir.

Trois accessoires pour créer son propre bullet journal

Pochoirs, 15$ sur amazon.ca

Autocollants, 10$ sur Ban.do

Crayons feutre à pointe fine, 10$ chez DeSerres