S’attaquer à son premier triathlon peut être intimidant, mais cette discipline sportive est accessible à tous. Un maillot, des chaussures de course, un vélo et c’est tout : vous êtes prêts! Voici quelques trucs pour vous aider à relever ce beau défi.

Choisir la distance appropriée

En triathlon, plusieurs distances adaptées à tous les niveaux sont offertes. Elles vont de la distance d’initiation (375 m de nage, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied) aux longues distances (3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied). Assurez-vous de choisir celle qui convient à votre niveau d’entraînement.

Se joindre à un club

Le triathlon peut aussi être un sport d’équipe. Pour un entraînement bien stimulant, vous pouvez vous joindre au club de votre région, qui peut offrir un volet d’initiation avec des entraîneurs certifiés. Vous aurez alors droit à un entraînement plus efficace et plus sécuritaire, en plus de pouvoir partager votre expérience avec d’autres athlètes.

Se familiariser avec le parcours et les règlements

Avant la course, prenez le temps de visiter le site pour apprivoiser le parcours et prenez connaissance des règlements. Le jour de la compétition, arrivez quelques heures avant votre départ afin d’avoir le temps nécessaire pour vous préparer, vous familiariser avec le fonctionnement de la zone de transition et assister à la rencontre d’avant-course.