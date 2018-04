En avril, ne te découvre pas d’un fil… et n’oublie pas ta soie dentaire! Voici quelques conseils de l’hygiéniste Sylvie Proulx pour un brossage efficace en ce mois national de la santé buccodentaire.

La bonne technique

«Il ne faut pas négliger les dents du fond, insiste Sylvie Proulx. Avec une brosse à dents électrique, par exemple, on doit suivre chaque dent une à la fois sans mettre de pression. On y va avec douceur, mais il ne faut pas non plus avoir peur de passer sur la gencive.» Recommandation de base : brosser pendant au moins deux minutes, et ce, deux ou trois fois par jour.

Un séchage adéquat

«L’objectif avec un bon brossage, c’est d’éliminer le plus de bactéries possible, souligne celle qui est aussi porte-parole de la Brigade du sourire P&G. Il est donc important de laisser la brosse sécher entre les brossages pour limiter la proli-fération des bactéries.» Pour les mêmes raisons, on devrait changer de brosse à dents environ tous les trois mois.

La touche finale

On néglige souvent cette étape, mais la soie dentaire devrait être utilisée chaque jour, rappelle l’hygiéniste dentaire. D’ailleurs, selon l’Association dentaire canadienne, «la plaque n’aura pas le temps de se transformer en tartre» si on utilise la soie dentaire au moins une fois par jour.