Les sections «mieux-être» des librairies n’ont jamais été si bien garnies. Voici quelques nouveaux titres qui parlent de yoga ou de méditation pour augmenter notre zénitude.

Yoga pour enfants



Dans Yoga pour enfants (Hachette), la yogi française Claudia Martin propose 20 ateliers à faire en famille en 7 minutes. Elle y propose plusieurs postures accessibles dès l’âge de 3 ans, dont le papillon, l’arbre ou l’éléphant. Chaque posture est illustrée et comporte des explications simples détaillant notamment à partir de quel âge on peut la pratiquer et à quel moment de la journée elle est le plus bénéfique.

«Dans un contexte où tout va trop vite et où l’hyperconnexion et le zapping rythment le quotidien, le yoga aide à construire et à maintenir un équilibre, même quand le monde autour de nous est chaotique et étourdissant, écrit-elle. Nous en avons besoin, et les enfants comme nous.»

Méditer au quotidien



Entre le beau livre et le livre pratique, Méditer sans complexe (Les Éditions Cardinal) vise à intégrer la pleine conscience dans le quotidien grâce à un programme de méditation de quatre semaines. L’auteure, la Dre Sophie Maffolini, qui pratique la médecine générale dans le Grand Nord canadien, y partage son expérience et ses réflexions.

En plus de photos inspirantes, le livre contient des illustrations et des schémas permettant de mieux comprendre certains concepts et les différentes postures de méditation.

La pleine conscience pour débutants



Pour présenter la méditation pleine conscience aux enfants, le maître bouddhiste vietnamien Thich Nhat Hanh propose 10 exercices pour tester ses appuis, s’étirer, tenir en équilibre ou encore travailler sa respiration. Chaque mouvement est décrit de manière limpide en quelques phrases et les séquences sont illustrées en couleur par Charlotte des Ligneris.

Quand je bouge, je médite (Édito jeunesse), publié d’abord en anglais en 2012, «propose ici de précieux outils pour [que les enfants] puissent grandir en confiance et évoluer en harmonie», commente Nicole Bordeleau en préface.

L’art de vivre façon Spa Eastman



La conférencière Guylaine Cliche travaille depuis une vingtaine d’années au Spa Eastman. Dans Le livre qui fait du bien (Les Éditions de l’Homme), elle aborde de nombreuses thématiques liées au bien-être, comme la respiration, l’activité physique, l’alimentation, le yoga, la médiation ou encore l’aromathérapie.

L’auteure a même réservé une section à quelques recettes santé concoctées en collaboration avec le chef et nutrithérapeute Jean-Marc Enderlin. Quelques exemples : yogourt d’amandes maison, choucroute, quiche sur croûte de quinoa ou encore gâteau au cacao cru.