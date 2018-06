Votre ado se traîne les pieds pour aller prendre sa douche et s’interroge sur la nécessité de se laver tous les jours. Il n’est pas le seul.

Aux États-Unis et ailleurs, les adeptes du cleansing reduction gagnent du terrain, invoquant pour réduire la fréquence des douches les risques pour la peau, le microbiome ou le système immunitaire.

L’origine de la rumeur

La pratique du cleansing reduction (littéralement : diminution du lavage) recommande d’espacer les douches pour réduire les risques de problèmes de peau, tout en continuant de se laver certaines zones quotidiennement – aisselles, pieds et parties intimes – pour limiter les odeurs désagréables. Ses arguments font notamment appel à un «retour au naturel», soit à une époque où l’hygiène occupait moins de place qu’aujourd’hui.

La partie de l’argumentaire qui a davantage attiré notre attention est celle qui concerne la santé : trop se laver finirait par produire une irritation de la peau, en plus de nuire au système immunitaire et de «supprimer la faune locale», c’est-à-dire les «bons» microbes qui cohabitent à la surface et à l’intérieur du corps humain (le microbiome).

Pas dangereux pour la peau

La peau est une barrière de quelques millimètres qui protège le corps des dommages extérieurs, des germes et des substances toxiques. Elle se renouvelle, se répare et conserve une stabilité étonnante en dépit des multiples agressions provenant de l’environnement.

Bien que certains savons puissent causer des allergies chez certaines personnes, et bien que certains produits soient déconseillés pour les personnes souffrant d’acné, rien ne permet de croire que la douche quotidienne puisse avoir un impact négatif sur la peau. «Certaines personnes ont la peau plus facilement irritée et donc, sont plus susceptibles de faire de l’eczéma. Cependant, il ne faut pas étendre la réalité de quelques-uns à la majorité», souligne l’allergologue Jean-Nicolas Boursiquot, du CHU de Québec.

«Ce qui est recommandé, c’est de prendre une douche ou un bain par jour. Si on a la peau sèche ou de l’eczéma, il faut penser à hydrater sa peau lorsqu’elle est encore un peu humide», souligne Joseph Doumit, dermatologiste de la Clinique Clini-Derma.

Par ailleurs, une des fonctions de la peau est de réguler la température corporelle. C’est la raison pour laquelle il importe de se laver quotidiennement, particulièrement si on fait du sport et si on transpire beaucoup. «Espacer les douches déclenche des conditions dermatologiques, comme des mycoses ou des folliculites», ajoute le Dr Doumit.

Pas dangereux pour le microbiome

L’année dernière, trois journalistes du Journal de Montréal ont cessé de se laver pendant une semaine afin de conserver leurs colonies microbiennes intactes. Le résultat s’est avéré mitigé, et c’est sans compter les odeurs!

De fait, il n’existerait pas de preuves scientifiques reliant la fréquence du lavage et la perte des bons microbes au bénéfice des «mauvais». «Le bain et la douche débarrassent le corps de bactéries – qu’elles soient bonnes ou mauvaises –, mais pour une courte période. Les bactéries qui sont délogées et tombent seront bientôt remplacées par l’efficace reproduction de celles qui restent», explique le microbiologiste de l’Hôpital général juif de Montréal, Yves Longtin.

Une étude parue l’an dernier dans la revue Cell a précisément examiné cette question. Elle en conclut que le microbiome humain reste constant malgré les lavages réguliers.

Pas dangereux pour le système immunitaire

À défaut de nuire au microbiome, est-ce que se laver tous les jours compromettrait le système immunitaire? «Les gens confondent hygiène et propreté et pensent que s’ils se lavent moins, ils vont diminuer le risque d’attraper des allergies et d’être malades. En fait, c’est tout le contraire : ils augmentent le risqued’infections», souligne le Dr Jean-Nicolas Boursiquot.

Depuis la fin des années 1980, l’hypothèse «hygiéniste» soutient que notre environnement trop propre modifierait le développement normal du système immunitaire et expliquerait l’origine des allergies. C’est en partie là-dessus que s’appuient les adeptes du cleansing reduction, alléguant qu’il faut laisser le corps «se défendre naturellement contre les pathogènes». Or, l’hypothèse hygiéniste a fait l’objet d’études, et elle ne fait pas l’unanimité.

«Les allergies ne sont pas survenues du jour au lendemain, à commencer par le fameux rhume des foins de nos grands-parents», rapporte l’expert en immuno-allergologie.

Se laver permet d’enlever les peaux mortes, la saleté, d’éliminer les mauvaises odeurs liées à la transpiration et de se sentir frais, détendu et même plus réveillé lorsque la douche est prise le matin. «Si on fait abstraction du côté hygiène corporelle, il y a encore plein de bonnes raisons pour prendre une douche telles que le bien-être et le respect de soi qu’elle procure», rappelle le Dr Longtin.