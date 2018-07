Virus du Nil occidental, maladie de Lyme, virus Zika, chikungunya, malaria, dengue. La liste des maladies qu’on peut contracter à la suite d’une piqûre d’insecte ne cesse de s’allonger.

Pas tous efficaces, les chasse-moustiques

Malheureusement pour les consommateurs, les répulsifs qu’on trouve dans le commerce n’offrent pas tous la même protection et certains sont même carrément inutiles. Doutant des allégations du marketing, nombreux sont ceux qui se posent des questions.

Les ingrédients efficaces

Parmi les produits qu’on trouve couramment sur les tablettes, trois ingrédients sont reconnus par Santé Canada comme étant sécuritaires et efficaces pour chasser les insectes : le DEET, la picaridine (ou icaridine) et l’huile d’eucalyptus citronné (dite p-mentahne-3,8- diol, ou PMD). Les deux premiers sont des répulsifs de synthèse, alors que l’huile d’eucalyptus citronné est le seul insectifuge d’origine végétale dont l’efficacité soit démontrée à ce jour. Attention : il ne faut pas confondre l’huile d’eucalyptus citronné avec les mélanges d’huile d’eucalyptus et d’huile de citron, qui ne sont pas des répulsifs.

Et la citronnelle?

Bien qu’elle soit utilisée depuis très longtemps pour repousser les insectes, aucune étude scientifique ne confirme l’efficacité de la citronnelle contre les moustiques et autres insectes. Cependant, la réputation de la citronnelle n’est pas totalement injustifiée. Sa particularité : en concentration suffisante, elle a un pouvoir répulsif. Par contre, la durée de son action est beaucoup plus courte.

Sur le site de la Société canadienne de pédiatrie, on peut lire que la citronnelle offre une protection pendant une période allant de 30 minutes à un maximum de 2 heures, alors que le DEET peut éloigner les moustiques pendant une période allant jusqu’à 6 heures, selon sa concentration.

Pour étudier l’efficacité des chasse-moustiques, les chercheurs établissent un protocole de recherche en laboratoire ou sur le terrain, selon les lignes directrices établies par l’Organisation mondiale de la santé. Puis, à l’aide de cobayes humains enduits d’un insectifuge, ils examinent la capacité du produit à repousser une ou plusieurs espèces d’insectes (moustiques, tiques, etc.), la quantité requise pour être efficace ainsi que la durée d’action. C’est donc sur la base de données scientifiques, et non sur celle d’arguments marketing, que l’efficacité du DEET, de l’icaridine et de l’huile d’eucalyptus citronné a été établie.

La durée d’action d’un produit est déterminée par sa concentration en ingrédient actif. Plus un produit est concentré, plus longue sera la protection qu’il offrira. Par exemple, le DEET à 10 % offre une protection de 3 heures ou moins. À noter que la durée d’action d’un produit peut être affectée par de nombreux facteurs, notamment la sudation abondante et la baignade.

Parmi les ingrédients efficaces, seulement deux peuvent faire fuir à la fois les moustiques et les tiques : le DEET et la picaridine. Pour ce qui est de l’huile d’eucalyptus citronné, on peut lire sur le site de l’Environmental Working Group qu’elle offre une protection maximale contre les moustiques et les tiques moins longue que celle du DEET.

Les vaporisateurs, les lingettes, les lotions et les aérosols ont-ils tous la même efficacité? Peu importe la forme, c’est l’ingrédient actif qui compte avant tout. Il faut aussi bien appliquer le produit. On recommande d’en appliquer une mince couche sur la peau exposée en évitant d’en mettre près des yeux et près de la bouche. On ne devrait pas appliquer de répulsif sur les mains des jeunes enfants.

Enfin, plusieurs études scientifiques ont démontré que les bougies, les bracelets et les gadgets portatifs qui émettent des ondes sonores sont inefficaces. Dans une des plus récentes, publiée en février 2017 dans le Journal of Insect Science, les chercheurs de l’université d’État du Nouveau-Mexique vont même jusqu’à les qualifier «d’huile de serpent des temps modernes». Le seul gadget portatif ayant démontré une efficacité contenait de la méthofluthrine, un insecticide considéré comme neurotoxique et potentiellement cancérigène.

Verdict

Le DEET et l’icaridine offrent la meilleure protection contre les moustiques et les tiques. On peut les utiliser pour protéger les enfants dès l’âge de 6 mois. Ceux qui préfèrent utiliser un chasse-moustiques naturel devraient opter pour l’huile d’eucalyptus citronné, qu’on peut appliquer aux enfants à partir de l’âge de 3 ans.

La citronnelle, pour sa part, offre une protection limitée contre les moustiques et ne devrait pas être utilisée sur un enfant avant l’âge de 2 ans.