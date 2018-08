Si les experts en nutrition sont prompts à souligner que la meilleure protection contre les pierres aux reins est de boire de l’eau, et surtout pas de boissons gazeuses, il est facile de trouver des sites web consacrés à la santé, et même d’autres experts, qui disent que les boissons «diètes» pourraient, elles, prévenir les pierres aux reins.

Les résultats ne semblent toutefois pas au rendez-vous.

La plupart des gens naissent avec deux reins, lesquels assurent plusieurs fonctions. L’une d’elles est l’élimination des déchets transportés par le sang. L’autre est de réguler le volume d’eau dans l’organisme. Un mauvais équilibre – parce qu’on ne boit pas assez de liquide ou parce que notre corps en élimine trop – peut contribuer à l’apparition de calculs rénaux, appelés communément pierres aux reins : ce sont des sels minéraux et des acides qui, présents en trop grande quantité dans l’urine, ont commencé à se cristalliser.

Les pierres aux reins sont assez fréquentes. Environ une personne sur 10 aura la malchance de souffrir au moins une fois de ce problème au cours de sa vie. Certaines personnes ont des prédispositions génétiques, mais l’alimentation joue également un rôle.

La recommandation la plus importante pour éviter d’en souffrir : buvez beaucoup! Les gens consommant au moins deux litres d’eau par jour auraient moins de risques de souffrir de pierres aux reins. Mais attention, c’est bel et bien de l’eau qu’il faut boire ou, à tout le moins, du café ou du thé.

Pourquoi les boissons gazeuses sont-elles un problème? C’est que, parmi ces acides associés aux pierres aux reins, il y a l’acide phosphorique, présent en grande quantité dans les boissons gazeuses. La relation de cause à effet reste toutefois sujette à débat, et c’est la raison pour laquelle certains chercheurs ont suggéré que les boissons «diète» puissent avoir un impact positif : une étude de l’université de Californie publiée en 2009 et portant sur les 7-Up Diète et les Orange Sunkist Diète avait pour hypothèse qu’en plus de participer à l’hydratation, certaines de ces boissons contiennent du citrate, un composé qui diminuerait les risques de pierres aux reins.

Les résultats d’études ultérieures ne concordent toutefois pas avec cette hypothèse et ne s’appliquent pas dans la «vraie vie». Même à plus d’un litre par jour de boisson gazeuse citronnée, aucun effet sur les niveaux de citrate dans l’urine n’a été observé.

De plus, le fructose, qui est utilisé pour sucrer la plupart des boissons gazeuses, augmente les risques de développer des pierres aux reins.

Bref, contre les pierres aux reins, le meilleur moyen reste encore d’augmenter sa consommation d’eau et de s’assurer d’en consommer au moins deux litres quotidiennement.

Rédigé en collaboration avec Extenso, le centre de référence sur la nutrition de l’Université de Montréal.