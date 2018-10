La startup canadienne Kupol s’est associée avec le spécialiste de l’impression 3D Sculpteo pour mettre au point et commercialiser à grande échelle un casque de vélo unique, sûr et confortable. L’idée pour Kupol est que ce casque imprimé en 3D puisse agir comme une nouvelle peau, avec un confort et une sécurité encore jamais vus.

Ce casque dispose d’un système de protection fait de trois couches superposées, toutes imprimées en 3D, censé absorber les impacts multidirectionnels, tout en assurant confort et aération. Ainsi, les pare-chocs «Kinetic Bumpers» amortissent les chocs à basse vitesse tandis que le Kore s’affaisse et absorbe toute la force d’un impact plus sérieux, quel que soit l’angle. Enfin, une centaine de ventouses malléables Oktopus permettent d’obtenir un ajustement idéal du casque sur la tête ainsi qu’une protection accrue contre les mouvements de rotation rapides.

Le projet fait actuellement l’objet d’une campagne de financement sur KickStarter où il est disponible en précommande à partir de 199$. Il est disponible en 6 tailles et 7 couleurs.

Soutenir le projet sur Kickstarter