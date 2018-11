En décembre, les activités de Noël ne manquent pas, et certaines sont mêmes gratuites. Notre sélection.

Casse-Noisette



Ce grand classique des fêtes chorégraphié par Fernand Nault célébrera ses 55 ans l’année prochaine, et on ne s’en lasse pas!

13 au 30 décembre 2018

Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts

Billets: À partir de 74$ (44$ pour les moins de 17 ans)

Champagne, Charlotte & Crinoline



En décembre, on est convié à vivre un Noël chez les Cartier comme à l’époque victorienne. Comment se déroulaient les préparatifs des fêtes chez les bourgeois montréalais de 1867? La visite permet aussi de découvrir l’histoire et l’origine de certaines coutumes encore pratiquées aujourd’hui et culmine avec une dégustation de champagne sucré typique du XIXe siècle.

Les week-ends de décembre, puis du 26 au 30 décembre 2018

Lieu historique national Sir-George-Étienne-Cartier

458, rue Notre-Dame Est

Entrée: 8$

Concert de Noël

Expérience impressionnante que celle d’écouter Le Messie de Georg Friedrich Haendel, interprété par le Choeur polyphonique de Montréal, dans l’enceinte d’une des plus belles cathédrales de Montréal.

13 décembre, 19h30

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde

1085, rue de la Cathédrale

Billets: 35$ (gratuit pour les 12 ans et moins), en vente sur http://www.choeurpolyphoniquedemontreal.org

Montréal en fêtes



Plus qu’un grand marché installé dans le Vieux-Montréal, cet événement à grand déploiement propose des spectacles musicaux, des feux d’artifices, des dégustations et des compétitions nordiques, entre autres.

20 au 31 décembre 2018

Place Jacques-Cartier

Gratuit

Musée du Château Ramezay



Cinq manteaux de cheminées du Château Ramezay seront décorées selon une thématique spécifique, chacun dévoilant un aspect d’une tradition du temps des fêtes. Pour 10 $ supplémentaires, les enfants sont même appelés à y suspendre un bas de Noël et à revenir cherche la surprise laissée par le père Noël dès le 2 janvier.

Du 1er au 31 décembre 2018

280, rue Notre-Dame Est

Entrée au musée : 11$ (5,75$ pour les enfants)

Musée McCord

Le Musée McCord a récemment hérité des fameuses vitrines mécaniques du Ogilvy, qui ont émerveillé les familles de passage sur la rue Sainte-Catherine pendant plus de sept décennies. Cette année, Le moulin dans la forêt sera présentée à l’extérieur, alors que Le village enchanté sera installée au deuxième étage du musée. On en profite aussi pour aller visiter l’exposition de jouets Le grenier aux trésors.

16 décembre 2018 au 17 mars 2019

690, rue Sherbrooke Ouest

Entrée au musée : 19$ (gratuit pour les 12 ans et moins)

Musée Pointe-à-Callière



L’exposition Qui est le vrai père Noël est devenue une vraie tradition. Petits et grands sont invités à rencontrer les pères Noël du monde : Melchior, Pierre le Noir, Babouchka et Saint-Nicolas, notamment, sont de la partie.

Les week-ends, du 15 au 23 décembre, puis tous les jours du 24 au 31 décembre 2018

350, Place Royale

Entrée au musée : 22$ (8$ pour les enfants)

Noël dans le parc



Encore cette année, trois parcs de la métropole célèbrent Noël avec des spectacles gratuits mettant en vedette quelque 120 artistes. On peut toujours y acheter un sapin de Noël provenant de producteurs locaux (et ce, même en ligne).

1er au 25 décembre 2018

Place Émilie-Gamelin

Parc des Compagnons de Saint-Laurent

Parc Lahaie

Gratuit

Noël symphonique

Il restait encore quelques billets au moment de mettre en ligne pour ce concert à grand déploiement mettant en vedette plus de 45 musiciens et Les Petits Chanteurs de Laval.

1er décembre, 14h30 et 20h

Maison symphonique

Billets: À partir de 63,18$

Le Petit Noël de Québec Issime



Ce spectacle de 50 minutes est dédié aux enfants de 2 à 6 ans. Installés dans le grandiose décor de Décembre, les lutins et la fée des étoiles attendent le père Noël en chantant et en dansant.

16 et 23 décembre, 11h

Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

Billets : 33$ (27,25$ pour les enfants)