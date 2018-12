Que ce soit pour offrir ou animer la soirée du réveillon, les jeux de société sont rassembleurs. Voici quelques nouveautés et valeurs sûres pour tous les âges.

Azul

Les fameuses tuiles azulejos (ces carreaux muraux à motifs très populaires actuellement en déco) ont à l’origine été introduites par les Maures en Europe. Dans ce jeu fascinant, les joueurs remontent le temps jusqu’au XVIe siècle et se métamorphosent en ouvriers embellissant les murs d’un palais, à la demande du roi portugais Manuel 1er. C’est la manière de placer les tuiles sur le plateau de jeu qui permet de marquer des points. (50$)



Plan B Games

À partir de 8 ans

2 à 4 joueurs

Spuzzle Jr.: Il était une fois

Pour initier les petits à la fois aux casse-tête et aux jeux de société, on ne trouve pas mieux! But du jeu? Achever nos trois casse-tête le plus rapidement possible en espérant qu’un autre joueur ne nous vole pas un morceau… Les parties sont bien amusantes, pas trop répétitives et se complètent en moins de 20 minutes. (25$)

Pierre Belvédère

À partir de 2 ans

De 2 à 4 joueurs

Dragon’s Breath

Voici un jeu des plus divertissants où de jeunes dragons – avec l’aide de papa dragon – tentent de faire fondre une colonne glacée remplie de pierres précieuses. Le joueur qui ramasse le plus de joyaux remporte la partie. (25$)

Haba

À partir de 5 ans

De 2 à 4 joueurs

Decrypto

Comme le nom du jeu le laisse deviner, les joueurs deviennent des encrypteurs dont la mission est de transmettre des codes secrets à leurs coéquipiers sans que leurs adversaires puissent les déchiffrer. Là où ça se corse, c’est que les indices doivent être assez clairs pour les membres de notre équipe, mais suffisamment opaques pour les autres. (27$)

Le scorpion masqué

À partir de 12 ans

De 3 à 8 joueurs

Génies en herbe

Le jeu-questionnaire n’est peut-être plus diffusé à la télé, mais il a encore ses adeptes dans les écoles secondaires, où des tournois sont toujours organisés. Ce jeu reprend la formule qui fait le succès du concept : deux équipes s’affrontent et doivent répondre à des questions réparties dans 15 catégories, dont les sports, la géographie et la science. (40$)

Éditions Gladius

À partir de 12 ans

Pour 5 joueurs et plus

Le lièvre et la tortue

Rien ne sert de courir, il faut partir à point : la conclusion de la fable de La Fontaine sert de point de départ à une course qui engage le lièvre et la tortue, bien sûr, mais aussi le loup, l’agneau et le renard. Chaque personnage a ses forces et ses faiblesses. Le plateau de jeu est solide et bien fait, tandis que les cartes sont jolies et colorées. (30$)

Purple Brain

À partir de 7 ans

De 2 à 5 joueurs

Memoarrrr!

Arrrr! Les jeunes et les vieux pirates aimeront ce petit jeu de mémoire sans prétention qui se complète en 20 minutes, top chrono. Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte qui doit être reliée à la précédente par un animal ou un paysage commun. Bien sûr, il faut parfois un peu de chance pour repartir avec les trésors, mais ça fait aussi partie des plaisirs du jeu. (25$)



Luma Edition

À partir de 8 ans

2 à 4 joueurs

Heaven & Ale

Dans la lignée des jeux comme Portobello Market et Carcassonne, tous des jeux de gestion et de développement de ressources, Heaven & Ale prend place dans un monastère où vous tenterez de brasser les bières les plus fines tout en cultivant l’orge et le houblon et en supervisant le travail du maître brasseur. (80$)

Eggertspiele

À partir de 14 ans

De 2 à 5 joueurs