Près d’un consommateur sur trois (30%) a déjà acheté un produit contrefait et parmi ces derniers 68% étaient des cadeaux de Noël, selon un sondage réalisé par MarkMonitor, entreprise spécialisée dans la protection des marques d’entreprises.

Pendant les fêtes, on s’empresse de faire les plus beaux cadeaux, mais ces attentions peuvent s’avérer coûteuses. Au risque parfois d’acheter par inadvertance des produits de contrefaçon grâce à des tarifs plus attractifs.

45% des consommateurs craignent d’ailleurs de tomber sur des produits contrefaits à Noël et 46% ont peur d’utiliser leur carte de crédit en ligne.

Les achats se font de plus en plus sur internet, selon l’étude. Ainsi, 37% des personnes interrogées ont acheté des cadeaux de Noël via un site de e-commerce et 17% directement sur le site d’une marque. 38% se sont déplacés en boutiques.

Pourtant les achats de produits contrefaits se font, eux aussi, le plus généralement via internet. Ainsi 26% des personnes ayant effectué un achat contrefait, l’ont réalisé à travers un site d’e-commerce. 88% des consommateurs considèrent malgré tout les sites en ligne comme les moyens d’achat sur internet les plus sûrs.

L’étude a été commandée par MarkMonitor et menée par la société de sondage indépendante Vitreous World. 2 600 adultes provenant de cinq pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l’Allemagne et l’Italie, ont été interrogés. L’étude a été réalisée en ligne en novembre 2018.