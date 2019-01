Ces cinq courses originales maintiendront la motivation des marathoniens en 2019, qu’ils soient novices ou confirmés.

Marathon du Medoc, France

Cette épreuve sportive qui traverse de grands vignobles est célèbre pour son ambiance festive. Ponctuée de 22 points de ravitaillement, elle offre des animations et des dégustations de vin, d’huîtres, d’entrecôte ou encore de fromage et de glace. Le thème de déguisement retenu pour 2019 : « Les superhéros ».

Le 7 septembre 2019. Ouverture des inscriptions en mars.

www.marathondumedoc.com

Big Five Marathon, Afrique du Sud

La réserve Entabeni offre un décor aussi impressionnant qu’exigeant. Mais la perspective d’apercevoir des zèbres, des girafes, des antilopes et même des lions, en plus de profiter d’un séjour de rêve post-marathon, en motivera plus d’un.

Le 22 juin 2019. Les inscriptions sont ouvertes.

www.big-five-marathon.com

3 Laender Marathon

Le 3 Laender Marathon permet de visiter trois pays en une fois. Les coureurs partent de Lindau en Allemagne, passent par l’Autriche, puis font un saut en Suisse avant de revenir terminer leur périple au Casino Stadium de Bregenz. Relativement plat, l’itinéraire offre d’admirables panoramas.

Le 6 octobre 2019. Les inscriptions sont ouvertes.

www.sparkasse-3-laender-marathon.at



Le marathon de la Grande Muraille, Chine

Ceux qui sont à la recherche d’un vrai défi à relever (en plus de celui de courir un marathon), d’une course pleine de dénivelés offrant une fantastique vue des environs opteront pour la Grande Muraille de Chine. En prime, les coureurs pourront se vanter d’avoir dévalé 5.164 marches.

Le 18 mai 2019. Les inscriptions sont ouvertes.

www.great-wall-marathon.com

Run Disneyland Paris Weekend, France

Laissez parler l’enfant qui sommeille en vous avec un week-end d’événements running à Disneyland Paris. De la course enfant au marathon, en passant par le 5km, toute la famille peut s’investir. Le marathon traverse les parcs Disneyland et de nombreuses animations sont organisées pour encore plus de fun.

Du 19 au 22 septembre, 2019. Les inscriptions sont ouvertes.

www.run.disneylandparis.com