«Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver», chante Gilles Vigneault. Dans les faits, pas toujours évident de trouver l’équilibre par moins 30! Voici donc quelques suggestions pour se ressourcer même sous les flocons.

Manger santé

Quand ils ont imaginé leur centre de santé et du sport (parce que c’est davantage qu’un simple gym), Alex Brousseau et Jasmine Legault n’avaient pas l’intention de négliger l’alimentation. C’est ainsi que le Machina, dans le Mile End, s’est tout récemment doté d’un espace cantine et mini-épicerie – nommé Machina Smart Bar – où les superaliments sont en vedette. Le menu du chef S’Arto Chartier-Otis nous fait voyager aux quatre coins du monde, avec un dal bhat népalais infusé de baies de goji, un bibimbap coréen ou encore une salade aux influences mexicaines, pour ne nommer que quelques exemples. On y trouve aussi des smoothies de toutes les couleurs (photo), parfaits avant ou après l’entraînement.

(5455, de Gaspé)

Se détendre



Le nombre de spas nordiques a explosé au Québec, si bien que les adeptes ont aujourd’hui l’embarras du choix, en ville comme en banlieue, voire en pleine nature, loin des grands centres. Le concept? Alterner entre le chaud et le froid – tour à tour dans des saunas secs et humides, des bains tourbillons et des bassins d’eau glacée –, ce qui procure une détente certaine. Pour bien relaxer, on vous conseille toutefois d’y aller tôt le matin, quand les clients se font encore plutôt rares. Côté nouveautés, sachez que le Finlandais de Rosemère et le Ström Spa de Mont-Saint-Hilaire ont rouvert après avoir tous les deux été victimes d’un incendie. Le Ström a aussi tout récemment inauguré son complexe du Vieux-Québec (photo). Sur l’île, le concept du Bota Bota, installé dans le Vieux Port, se démarque.

Respirer

Maître de yoga et professeure de méditation réputée, Nicole Bordeleau partage d’importantes leçons de vie qui l’ont notamment menée «de l’essoufflement à une respiration ample» dans son plus récent livre, intitulé Respire. elle y propose aussi des exercices concrets permettant d’apprivoiser le souffle profond, selon elle une excellente méthode pour se calmer, retrouver sa confiance en soi et stimuler sa créativité. Après tout, on respire pas moins de 25 000 fois par jour! À lire : Respire. Un souffle profond peut tout changer!, Nicole Bordeleau, NiL

Colorier



Les livres de coloriage pour adultes, qui ont connu leur heure de gloire il y a quelques années avec des titres comme 100 coloriages anti-stress (Hachette), continuent à surfer sur leur popularité. Loin de nous l’idée de leur attribuer un quelconque pouvoir thérapeutique! Cela dit, force est d’admettre que ce genre de passe-temps est une bonne manière d’échapper au quotidien, et ce, sans écran. Inspiration: Carnet de coloriage inspirant, Mme Doo par Audrey Mayer (en vente sur Etsy)

Boire du thé

Boire du thé, c’est bien, mais se préparer une théière selon le rituel traditionnel est une expérience autrement dépaysante. Ce l’est encore davantage si on opte pour un thé rare et haut de gamme, un peu comme le thé vert japonais Gyokuro Shuin, qu’on trouve chez Camellia Sinensis. Hugo Americi, un des dégustateurs de la maison, commence par réchauffer tasses et théière. Après avoir jeté l’eau de réchaud, il suffit d’ajouter le thé et de laisser infuser le temps requis. Il est enfin conseillé de faire circuler la boisson de la théière à la tasse au moins une fois avant de déguster.