Ce n’est pas parce que votre ordinateur en arrache qu’il est bon pour la poubelle. Voici quelques conseils de l’organisme Insertech Angus, qui organise un Réparothon gratuit la semaine prochaine.

1. NETTOYAGE

Il y a des gigs à gagner en vidant sa corbeille et en éliminant les logiciels et fichiers inutiles (photos en double, fichiers temporaires, etc.). «En cas de doute sur un logiciel, faites une recherche sur le web», explique Saad Sebti, d’Insertech. «En ajustant les effets visuels à l’écran (ombrage, effets 3D, etc.), on peut par ailleurs gagner jusqu’à 10 % de performance», ajoute-t-il.

2. OPTIMISATION

Désactivez les programmes s’exécutant inutilement au démarrage dans Windows, via l’outil MSCONFIG, ou via le Gestionnaire de tâches (onglet Démarrage). Ensuite, «la défragmentation rassemble les éléments éparpillés d’un même fichier. Ça accélère l’accès aux données et évite l’usure du disque dur (ne pas défragmenter un disque SSD)». Le logiciel CCleaner permet aussi de faire tout cela.

3. MATÉRIEL

Remplacer le disque dur par un SSD est utile, comme ajouter des barrettes de mémoire (facile et inférieur à 50 $). «Important : enlevez la poussière pour éviter de surchauffer la carte-mère», ajoute M. Sebti.

Apportez votre appareil défectueux au Réparothon le 19 avril de 18 h à 21 h. Il y aura aussi un atelier d’installation de logiciels libres.

Détails et inscription sur le site www.insertech.ca.