Il s’est vendu 379,9 millions de téléphones intelligents dans le monde au 1er trimestre 2017, selon le cabinet d’études Gartner. Cela représente une hausse de 9,1% par rapport à la même époque un an plus tôt.

Samsung demeure le leader incontesté du marché, avec pas moins de 78,6 millions de terminaux écoulés, soit une part de marché de 20,7%, loin devant Apple (51,9M, 13,7%).

Suivent trois constructeurs chinois, Huawei (34,1M, 9%), Oppo (30,9M, 8,1%) et Vivo (25,8M, 6,8%). À noter que dans ce Top 5, seul Samsung affiche une baisse de ses ventes, de 2,5M et de 2,6pt de parts de marché en un an.

En ce qui concerne les systèmes d’exploitation, Android et iOS concentrent à eux seuls 99,8% des ventes de téléphones intelligents. Android est toujours très largement en tête, avec 86,1% des téléphones intelligents vendus dans le monde équipés du système d’exploitation mobile de Google, contre 13,7% pour Apple et sa gamme d’iPhone.