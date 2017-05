La valeur du Bitcoin, la monnaie virtuelle dominante d’Internet, a plus que doublé depuis le début 2017 et à désormais franchit la barrière des 2000 $US (2700$), un nouveau record. Si elle tend à se démocratiser, elle est aussi trop souvent associée à la face sombre d’internet.

Le bitcoin est un mot-valise constitué de bit (unité binaire) et de coin (pièce de monnaie). Il représente une monnaie virtuelle et cryptée, créée en 2009 sur la base d’une technologie libre et ouverte. Longtemps réservée aux seuls geeks, elle s’étend progressivement au grand public au point que de plus en plus d’enseignes permettent même de payer avec. Un site recense même tous les points de vente à proximité, y compris en France : coinmap.org.

Pour les particuliers, le bitcoin est un moyen alternatif d’échanger de l’argent en ligne. Les transactions Bitcoin sont sécurisées et cryptées, de telle manière que personne ne peut en théorie se servir du compte d’un autre ou usurper son identité. Les transactions se déroulent via un réseau dit pair-à-pair (P2P) sur lequel chaque utilisateur représente un maillon de la chaîne.

Longtemps la réputation du bitcoin a été sulfureuse, liée au « darknet » et à ses trafics en tous genres (drogues, armes, etc.). Dernièrement, c’est le fameux ransomware WannaCry qui a remis cette monnaie sous le feu de l’actualité, les pirates demandant à être payés en bitcoins. Si le bitcoin peut également faciliter le blanchiment d’argent, il représente aussi et surtout un moyen de paiement alternatif sûr, comparé aux transactions relatives aux cartes bancaires.

En attendant que le bitcoin se démocratise définitivement, les pionniers qui ont adopté cette monnaie il y a plusieurs années peuvent se frotter les mains, ayant surmultiplié la valeur de leur placement.