Le Samsung Galaxy Note 8 (à ne pas confondre avec l’ancienne tablette du même nom) serait actuellement testé sous Android 7.1.1 (Nougat) et non pas sous la version bêta d’Android 8. Cela pourrait signifier que le terminal sortira finalement plus tôt que prévu, dès août ou début septembre 2017, soit quelques semaines avant le lancement officiel du prochain système d’exploitation mobile de Google.

À l’image des Samsung Galaxy S8 et S8+, le Galaxy Note 8 adopterait un écran Infinity sans bord au format spectaculaire de 6,3 ou 6,4 pouces mais au même ratio (18,5:9) et pour une définition identique (QHD). Grande première pour le fabricant sud-coréen, le smartphone comprendrait un double capteur photo, à l’image de l’iPhone 7 Plus ou du Huawei P10 par exemple. Enfin, selon les marchés concernés, le Samsung Galaxy Note 8 devrait être équipé d’un processeur Snapdragon 835 ou d’un Exynos 8895, avec 6 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage (extensible avec une carte microSD). Sauf surprise, il disposera également d’un lecteur d’empreinte digitale et sera livré avec un stylet.

Après le fiasco du Galaxy Note 7, Samsung a beaucoup à se faire pardonner. Pour rappel, Samsung avait rapidement dû suspendre les ventes puis la production de ce modèle lancé en grande pompe à l’été 2016 après plusieurs cas de batteries ayant pris feu en phase de charge. Ce problème, lié à une surchauffe de la batterie lithium-ion, aurait été la cause d’une trentaine d’incendies plus ou moins spectaculaires.