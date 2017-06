Les gamins terribles du Colorado débarquent pour la première fois sur mobile dans le jeu South Park: Phone Destroyer attendu courant 2017 sur iOS et Android, ont annoncé l’éditeur Ubisoft et South Park Digital Studios lors du salon de l’E3 qui se tient actuellement à Los Angeles.

Après « Les Simpson » en 2012, une autre série d’animation américaine connue à travers le monde s’apprête à envahir les smartphones, « South Park ». La version mobile prendra l’allure d’un jeu de rôle combinant combats en temps réel et cartes à collectionner.

C’est dans la peau du « petit-nouveau » que les joueurs pourront s’immerger dans l’univers loufoque de cette série réputée pour son humour sarcastique et parfois graveleux. Les utilisateurs pourront faire équipe avec les personnages du dessin animé et jouer aux pirates, aux cowboys, aux cyborgs et même aux dieux tout-puissants.

Le but sera de créer son équipe, dans une aventure solo, et la faire évoluer pour contrôler la force des cartes acquises. Il faudra se montrer stratégique pour passer à l’étape supérieure, le mode multijoueur, et accéder aux compétences et connaissances nécessaires pour vaincre les adversaires et ainsi grimper au classement mondial.

Les personnages clés seront bien évidemment présents, à commencer par Stan, Kyle, Cartman et Kenny, qui sera bien sûr possible de tuer, en référence au running gag de la série. Le jeu, proposé en collaboration avec les créateurs de South Park Trey Parker et Matt Stone, reprendra par ailleurs l’identité visuelle et sonore du programme télévisé.

Disponible gratuitement, South Park: Phone Destroyer arrivera sur l’App Store et Google Play courant 2017, année qui marquera les vingt ans de la série. South Park a été lancé le 13 août 1997 sur la chaîne américaine Comedy Central. En deux décennies, le concept a été décliné au cinéma (« South Park, le film » en 1999) et plusieurs fois en jeux vidéo. Le prochain, South Park: L’Annale du destin, suite du « Bâton de la vérité », est attendu le 17 octobre sur PS4 et Xbox One.

Autre série d’animation qui s’évertue à railler les travers de la société américaine depuis de nombreuses années, Les Simpson possède son jeu mobile depuis 2012. Dans Les Simpson: Springfield, les joueurs ont pour mission de reconstruire Springfield suite à un accident à la centrale nucléaire causé par Homer.