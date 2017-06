La compagnie japonaise Nintendo a annoncé lundi qu’elle vendrait dès septembre le Super Nintendo Classic Edition, soit un modèle de la populaire console des années 90 incluant 21 jeux.

Après que les modèles du NES Classic Edition aient tous rapidement trouvé preneur à la période des Fêtes, de même que l’annonce qu’il n’y aurait pas de nouvelle production de cette console vintage, il fallait s’attendre à ce que Nintendo ait une autre carte dans sa manche. C’est ce qui est devenu officiel lundi avec l’annonce de la mise en vente du SNES Classic Edition le 29 septembre prochain.

Cette console à faible prix (environ 80$) comprendra 20 jeux de la désormais célèbre console sortie en 1992, ainsi qu’un jeu inédit: Star Fox 2.

Si vous voulez revivre l’expérience de The Legend of Zelda : A Link to the Past, ou refaire les fameux niveaux de Yoshi’s Island, ce sera donc désormais possible.

La liste complète des jeux disponibles: