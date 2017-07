Connaissez-vous Blossom? C’est une page qui offre des trucs de bricolage de style DIY pour les jeunes mamans.

C’est aussi Blossom qui peut se vanter d’avoir la vidéo la plus vue de tous les temps sur Facebook.

Il suffit de regarder la vidéo en question pour comprendre pourquoi elle a été vue plus de 342 millions de fois et partagée près de 11 millions de fois.

Dans le court clip d’une minute trente-sept secondes, on peut voir sept trucs pour organiser sa maison facilement et rapidement, et ce, en récupérant des objets dans la maison.

Mentionnons que la vidéo a été ajoutée sur Facebook le 18 mai dernier, il n’y a de cela que deux mois.