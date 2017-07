Après les débuts de la technologie au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas en janvier, Alpine vient de commercialiser le iLX-107, le premier récepteur Apple CarPlay sans fil.

Ainsi, si votre voiture n’est pas équipée de CarPlay, mais que vous désirez utiliser votre iPhone à bord, il n’est plus nécessaire d’attendre une mise à jour du constructeur ou d’acheter une autre voiture.

Les conducteurs d’un certain âge se souviennent de l’époque où il était possible d’équiper sa voiture de n’importe quel autoradio. Celui qui était fourni avec la voiture n’était qu’un point de départ, et il était possible de l’enlever et de le remplacer par un meilleur système, plus puissant et proposant plus de fonctionnalités. De nos jours, les systèmes audio font partie intégrante du tableau de bord et du fonctionnement du véhicule ; ainsi, il n’est en gros plus possible d’en changer.

Le récepteur Alpine iLX-107 est compatible avec l’iPhone à partir de la version 5, et permet d’accéder à CarPlay par l’écran tactile, ainsi qu’au système de commande vocale Siri. Il offre ainsi toutes les fonctionnalités de CarPlay: appels vocaux, lecture des SMS, choix de la musique et infos trafic en temps réel. Il est possible, selon les véhicules, de recevoir des informations de la voiture elle-même, telles que celles concernant l’assistance au stationnement. En outre, il n’est nul besoin de brancher un câble, car le récepteur se connecte simplement au smartphone en Wi-Fi ou en Bluetooth.

Il existait déjà depuis quelque temps des récepteurs CarPlay, mais jusqu’au présent ils nécessitaient tous une connexion physique. Le modèle d’Alpine est le tout premier à offrir une connectivité sans fil.

Un seul écueil cependant: il faudra vraiment désirer très fort la connectivité Apple CarPlay. En effet, le prix de lancement de l’Alpine iLX-107 est de 900 $US (l’appareil est pour l’instant uniquement commercialisé sur le marché américain). Pour cette somme, il sera probablement plus sensé d’acheter un autre smartphone, si par exemple votre véhicule est déjà compatible avec Android AutoPlay.