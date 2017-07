Pas de trouble, la garantie fonctionne

-> Vrai et faux

L’immersion de l’appareil est un motif de rupture de garantie sauf si une garantie «oxydation accidentelle» optionnelle a été souscrite. Attention toutefois à bien lire toutes les clauses de votre contrat. Certaines conditions peuvent être exigées pour un remboursement.

N’essayez pas de nier l’immersion: les téléphones intelligents sont équipés de «capteurs d’immersion» qui changent de couleur s’ils ont été en contact avec un liquide.

Il ne faut surtout rien faire et le laisser sécher tel quel

-> Faux

Retirez le plus rapidement possible votre téléphone intelligent de l’eau et placez-le dans une serviette sèche et propre. Éteignez-le s’il est encore allumé. Puis enveloppez-le dans des mouchoirs ou des essuie-tout afin d’aspirer le plus d’humidité possible. Déconnectez tous les accessoires qui pourraient être branchés (écouteurs, câbles…) et retirez les cartes SIM et carte mémoire éventuelles.

Il faut plonger l’appareil dans un sac de riz

-> Vrai et faux

La meilleure solution serait d’enfermer le téléphone dans une boîte hermétique avec des sachets anti-humidité mais tout le monde n’a pas forcément de déshumidificateurs industriels à disposition. Le riz cru peut être une solution de remplacement puisque cette céréale absorbe bien l’humidité. En revanche, elle produit beaucoup de poussière ce qui peut être néfaste pour l’appareil. Laissez le téléphone intelligent complètement immergé dans le sac rempli de riz pendant 24 à 48h minimum.

Il faut utiliser un sèche-cheveux pour aller plus vite

-> Faux

Un sèche-cheveux produit une chaleur trop forte qui peut endommager les fragiles composants électroniques de l’appareil. Évitez également de poser le cellulaire près d’un four allumé (ou pire, dans un four) ou sur un calorifère.

Que le téléphone soit tombé dans les toilettes ou dans la mer ne change rien

-> Faux

Si vous avez quelques chances de sauver votre appareil tombé dans l’eau douce, vous n’en aurez guère avec l’eau de la mer: en effet, le sel va oxyder beaucoup plus rapidement les parties métalliques de l’appareil ainsi que l’électronique embarquée. Et rincer l’appareil à l’eau douce n’améliorera pas les choses. Le mal est fait…

Le téléphone intelligent redémarre, tout va bien

-> Vrai et faux

L’immersion dans un liquide est souvent fatale pour un téléphone intelligent, mais si vous êtes chanceux et que l’appareil redémarre, procédez au plus vite à une sauvegarde de toutes vos données. En effet, certaines parties risquent de rouiller assez rapidement: l’espérance de vie de votre appareil aura été considérablement réduite par cette aventure. Vous aurez néanmoins un peu de temps pour choisir un nouveau cellulaire.