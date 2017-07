Catastrophe! Vous êtes perdu au milieu de nulle part ou vous attendez un appel important et votre téléphone affiche une batterie presque vide! Voici quelques conseils qui vous permettront de profiter un peu plus longtemps de votre compagnon électronique.

Baissez la luminosité de votre écran

L’affichage de l’écran est le premier poste de consommation d’énergie d’un téléphone intelligent. N’hésitez pas à baisser largement, manuellement, son intensité lumineuse. Vous pourrez gagner plusieurs minutes voire plusieurs heures d’utilisation supplémentaires de votre téléphone intelligent!

Sur un téléphone Android, rendez-vous dans le menu Paramètres système, sélectionnez l’onglet Affichage, puis Luminosité: décochez la case réglage automatique et choisissez le niveau d’intensité souhaité.

Pour un iPhone, sélectionnez l’application Réglages, puis l’onglet Luminosité et fond d’écran et suivez les indications précédentes.

Supprimez le vibreur

Ce n’est pas la sonnerie, mais bien la fonction vibreur de votre téléphone qui s’avère la plus gourmande en énergie. Optez pour la sonnerie seule en entrant dans le menu des paramètres, décochez l’option Vibreur quand le téléphone sonne pour Android et dans l’onglet Sons, dans la partie Vibreur, celle indiquant Avec la sonnerie pour un iPhone. Méfiez-vous également des vibrations proposées, par exemple, pour vous donner la sensation d’une touche sur le clavier virtuel. Elles peuvent aussi se désactiver.

Faites du ménage dans les applications et les connexions

Un peu de ménage et vous solliciterez moins votre processeur et donc votre batterie. En effet, ne vous contentez pas de passer d’une application à l’autre, fermez-les réellement. Placez-vous sur l’écran représentant en carrousel toutes vos applications ouvertes et faites-les glisser d’un doigt vers le haut ou les côtés pour ne pas qu’elles travaillent en tâche de fond.

N’hésitez pas à déconnecter le wifi et le Bluetooth si vous ne vous en servez pas, cela évitera que le téléphone cherche sans cesse un réseau éventuel. De même pour le GPS et les applications y faisant appel telles que Google Maps, Plans, ou Waze…

Réglez la mise en veille

Par défaut, le délai de mise en veille de votre écran lorsque votre téléphone est inutilisé est d’environ deux minutes. Vous pouvez décider de le raccourcir en passant par les paramètres ou les réglages, puis Affichages. Sur Android, on peut le baisser jusqu’à 15 secondes sur la plupart des téléphones intelligents et jusqu’à 30 secondes sur iPhone. Vous pouvez également éteindre manuellement votre écran par une simple pression courte sur le bouton d’allumage.

Passez en mode Économie de batterie

Le mode économie d’énergie désactive certaines actions telles que la récupération des e-mails, l’actualisation des applications en arrière-plan, la reconnaissance vocale… Allez dans Réglages ou Paramètres, puis Général, activez l’option Mode économie d’énergie (qui se trouve dans Batterie pour l’iPhone, dans Batterie, Énergie ou Pile sur Android). Attention, certains téléphones Android disposent d’un mode Ultra économie d’énergie qui limite les applications et les fonctionnalités disponibles lorsque ce mode est activé. Vous pourrez continuer à recevoir des appels ou des messages textes pendant une plus longue durée de temps, mais vous ne pourrez pas, par exemple, utiliser une application ayant besoin du GPS pour fonctionner.