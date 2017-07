Le logiciel de dessin et de traitement d’image Paint, né en même temps que Windows en 1985 et dont l’arrêt suscite depuis lundi de nombreuses réactions, n’est pas mort, a rappelé mardi Microsoft dans un article posté sur son blog.

Le célèbre logiciel ne sera effectivement plus sur la prochaine mise à jour de Windows 10, appelée Windows 10 Fall Creator mais restera disponible gratuitement sur le magasin d’applications Windows Store.

«Microsoft Paint est là pour rester, il aura simplement bientôt une nouvelle maison, sur Windows Store, où il sera disponible gratuitement», a précisé le groupe américain, qui voulait ainsi répondre à «l’incroyable vague de soutien» suscitée par l’annonce de la fin programmée du logiciel.

Pour Microsoft, il s’agissait de «mettre les choses au clair et dissiper une certaine confusion» autour d’un sujet plus sensible qu’attendu.

Le géant de l’informatique rappelle cependant que les ordinateurs désormais vendus et équipés de Windows 10 seront livrés avec le successeur de Paint, Paint 3D, lancé au printemps.

Paint, qui était installé par défaut sur les PC, «n’est plus développé et devrait être retiré des prochaines mises à jour», avait écrit Microsoft sur son site, sans préciser de date.

Paint, aujourd’hui dépassé, permet de faire des «dessins simples ou élaborés», en «noir-et-blanc ou en couleurs», selon la description de l’application disponible sur le site du groupe. «On peut aussi utiliser Paint pour travailler sur des images» de différents formats électroniques.