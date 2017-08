La Chairless Chair, un exosquelette qui permet de s’asseoir sans se servir d’une chaise, pourrait un jour être utilisée dans l’autobus ou le métro.

Le travail en usine peut être épuisant, surtout pour les travailleurs à la chaîne qui doivent rester debout durant de longues heures. C’est à ce problème que s’est attaquée la start-up allemande Noonee en développant un exosquelette qui fonctionne comme une chaise invisible. Les utilisateurs de ce produit novateur, baptisé Chairless Chair (ou «Siège sans chaise»), profitent d’un support qui leur permet de s’asseoir n’importe où sans encombrer l’espace ou bloquer le passage à leurs collègues. Métro s’est entretenu avec Olga Motovilova, cofondatrice de l’entreprise en démarrage, pour en apprendre davantage sur ce support futuriste.

Qu’est-ce qui a incité Noonee à créer la Chairless Chair?

C’est Keith Gunura, avec qui j’ai fondé l’entreprise, qui en a eu l’idée lors d’un party. Il a constaté qu’après avoir passé plus d’une heure debout, les gens étaient fatigués. À l’époque, il ne savait pas qu’en usine, la fatigue causée par une trop longue station debout était un vrai problème. C’est seulement quand nous avons présenté notre idée à des industriels que nous l’avons appris. Ils ont tout de suite été très intéressés!

Comment est-ce que ça fonctionne?

L’utilisateur attache l’exosquelette, qui pèse 3,5 kg, à l’arrière de son corps grâce à un harnais et à des sangles. Ensuite, il peut se déplacer à sa guise, puis s’asseoir quand il doit rester au même endroit un certain temps, sans occuper trop d’espace. Grâce à ce dispositif, il évite aussi d’avoir à se pencher ou à s’accroupir trop souvent. L’exosquelette peut être ajusté en fonction de la taille et de la pointure des chaussures de la personne qui le porte.

Et quels bienfaits les gens en retirent-ils?

L’utilisation de la Chairless Chair améliore la posture des employés; leur environnement de travail est donc plus ergonomique. En termes de santé et de sécurité au travail, cette innovation permet de faire de la prévention et même d’éviter carrément certains types de blessures.

Dans quels contextes peut-on utiliser votre invention?

Elle est très pratique dans les chaînes de production, où les travailleurs doivent rester debout durant de longues heures et où les chaises et les bancs entravent la circulation dans l’espace de travail. C’est là toute l’utilité de la Chairless Chair: les employés l’emportent avec eux là où ils vont et ne gênent pas les déplacements de leurs collègues.

Pourrait-on aussi s’en servir dans les transports en commun ou à un concert, par exemple?

Oui, ça serait possible, mais elle a été conçue d’abord et avant tout pour être utilisée en usine.

Ça doit faire un drôle d’effet, d’être assis sur rien…

C’est sûrement plus agréable que de travailler debout toute la journée! En fait, quand on s’en sert, on a un peu la même impression que lorsqu’on s’assoit sur un ballon d’exercice.