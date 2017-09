Après avoir dévoilé début 2017 une version allégée de son site web, à destination des populations disposant d’une faible connexion internet afin de leur permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, Twitter expérimente aux Philippines une application du même type, baptisée « Twitter Lite », rapporte le site américain spécialisé TechCrunch.

Cette application, qui fonctionne en 2G et 3G sur n’importe quel terminal sous Android 5.0 ou plus, reprend le principe de la plateforme web dédiée lancée quelques mois plus tôt dans des territoire où l’accès à l’internet mobile est encore rendu difficile, par une couverture souvent insuffisante et des débits la plupart du temps très faibles.

Twitter Lite donne accès à sa timeline, à des messages privés, aux tendances du moment, aux notifications, etc. L’idée est d’offrir un site à la fois rapide et peu gourmand en ressources. D’autre part, un mode « économiseur de données » permet d’empêcher le chargement automatique des photos et des vidéos. Cette application pèse moins de 3 Mo et ne nécessite ni smartphone dernier cri ni connexion Internet à haut débit. Pour le moment, elle n’est disponible que sous Android, en phase de test aux Philippines. Twitter n’a pas encore indiqué s’il allait ou non développé cette initiative.

Cette démarche est à rapprocher de celle de Facebook qui, après une première expérimentation web en 2009, rapidement avortée, propose une application extrêmement légère, rapide et beaucoup moins gourmande en données, sous Android uniquement, baptisée « Facebook Lite ». Il en va également de même pour d’autres applications et réseaux sociaux de grande envergure, tels Instagram ou encore Skype.

En savoir plus sur l’initiative Twitter Lite : lite.twitter.com