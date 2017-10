Microsoft annonce l’intégration de son assistant intelligent Cortana dans sa messagerie Skype. Le but est évidemment d’améliorer l’expérience utilisateur et de répondre rapidement à des besoins spécifiques.

Cette arrivée se matérialise via l’onglet de chat dans lequel l’utilisateur peut dialoguer avec Cortana qui jour ici parfaitement son rôle habituel d’assistant virtuel « intelligent », à savoir donner et contextualiser tout un tas d’informations pratiques : météo, itinéraires, horaires de films, restaurants à proximité, etc.

Concrètement, Cortana se présente comme un nouveau contact et peut intervenir dans n’importe quelle conversation. Il peut aussi suggérer lorsque cela s’avère pertinent de rajouter certains rendez-vous ou événements à venir dans l’agenda du smartphone ou même de programmer des alertes. L’idée est d’avoir la relation la plus naturelle possible avec Cortana et de dialoguer avec lui comme avec n’importe quel ami ou membre de se famille.

Microsoft ne fait toutefois ici que suivre la tendance, avec un peu de retard, puisque Cortana fonctionne sous Skype exactement de la même manière que Google Assistant dans Allo ou bien encore M dans Facebook Messenger.

Dans un premier temps, Cortana ne sera déployé dans l’application mobile Skype (sous Android et iOS) qu’aux États-Unis et uniquement dans le cadre de la messagerie écrite, pas au niveau des appels vocaux ou vidéo. Cette annonce intervient alors que Microsoft doit très prochainement sortir, toujours aux États-Unis, sa première enceinte intelligente, en partenariat avec Harman Kardon. Baptisée Invoke, elle prend la forme d’un petit haut-parleur assez semblable à Amazon Echo, doté de la technologie Cortana mais aussi de Skype pour passer des appels.