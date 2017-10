« Age of Empires: Definitive Edition » manquera le rendez-vous du 20e anniversaire de la franchise. Le studio opte pour une sortie début 2018 afin de continuer à moderniser le jeu avec déférence et précaution.

Sorti en octobre 1997, « Age of Empires » a brillamment réussi à faire des joueurs à la fois des bâtisseurs d’empires et des fins stratèges. Un concept révolutionnaire à son époque.

À ce titre, le jeu comporte des éléments similaires à ceux de « Civilization » et « Warcraft », dans lesquels le joueur doit simultanément gérer des affaires domestiques, agricoles et militaires.

Annoncé en juin à l’E3, le jeu Definitive Edition avait été prévu pour le 19 octobre 2017.

Il s’était écoulé 12 ans depuis la sortie d' »Age of Empires III » (« Age of Empires Online » avait cessé d’être proposé en 2014, deux ans après son lancement) et le studio d’origine de la franchise, Ensemble, avait fermé en 2009.

« Dans un genre dynamique comme celui-ci, les normes évoluent constamment, les technologies s’affinent et les attentes des joueurs changent », lit-on dans un communiqué du 13 octobre. « Le défi est de recréer l’expérience, non pas exactement comme elle l’a été, mais comme nous nous en souvenons ».

Une remarque qui peut faire référence à « Age of Empires II HD » (2013), critiqué à sa sortie pour n’être qu’une amélioration de la résolution graphique du jeu d’origine.

« Comment moderniser le jeu tout en préservant la dimension amusante, ludique et magique de la première expérience ? », se demande l’équipe de Definitive Edition. Elle prévoit « d’inviter des milliers de joueurs de la communauté à tester la bêta d’ici le lancement ».

De cette manière, les développeurs se focaliseront notamment sur la « campagne en solo, l’équilibre en multijoueur, l’affinage de l’arène multijoueur ».

En visant une sortie en 2018, « Age of Empires: Definitive Edition » évite la collision avec « Civilization VI » (automne 2017) mais pourrait se frotter à « Frostpunk » (11 Bit Studios, responsable de la série de stratégie en temps réel « Anomaly » et du jeu de survie « This War of Mine ») et à l’extension « Pillars of Eternity II ».

Ce dernier, en tant jeu de combat successeur spirituel de « Baldur’s Gate », prend ses racines dans la même nostalgie 90’s que la franchise « Age of Empires ». Les deux jeux sont prévus pour début 2018.