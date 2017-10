Nintendo a annoncé avoir vendu plus de sept millions de Switch au cours de ses six premiers mois de commercialisation. Le géant japonais est confiant, il prévoit d’en vendre autant au cours des six prochains mois.

Pas moins de 7,63 millions de consoles hybrides Switch ont été vendues à travers le monde au 30 septembre 2017, selon des chiffres récemment publiés par Nintendo.

C’est une très bonne nouvelle pour le géant du jeu, surtout que sa précédente console de salon, la Wii U, n’avait pas été à la hauteur de ses attentes. La Switch semble se rapprocher des chiffres de la PlayStation 4 alors même que la Switch avait subi une sortie plus éloignée des fêtes de fin d’année que la PS4. Les fêtes sont propices aux dépenses vidéo-ludiques.

Les ventes de la PlayStation 4 ont débuté en Amérique du Nord le 15 novembre 2013, et à travers le monde le 29 novembre, puis au Japon dès le 22 février 2014. La PS4 s’est vendue à 7 millions d’exemplaires en cinq mois et demi après sa mise sur le marché.

D’ici novembre 2014, la PS4 atteignait 14,4 millions d’exemplaires, pour dépasser les 19,9 millions d’ici la fin de l’année 2014.

Les ventes de la Xbox One de Microsoft ont quant à elles plafonné à 3,9 millions d’exemplaires fin janvier 2014, après deux mois de mise en vente. Après une année, la console avait atteint les 10 millions d’exemplaires, mais Microsoft a arrêté de diffuser ses chiffres de vente après cette date.

Même si la Switch ne dépasse pas les chiffres exceptionnels de la Wii, qui s’est vendue à plus de 9 millions d’exemplaires en six mois et 20 millions en un an, il semblerait que la dernière-née de Nintendo suive le rythme de ses contemporaines, et dépassera largement celle qui l’a précédée, à savoir la Wii U.

Au terme de cinq années de ventes, la Wii U s’est écoulée à 13,96 millions d’exemplaires. En comparaison, Nintendo est bien plus optimiste pour sa Switch, il pensait n’en vendre que 10 millions en un an, mais il vient de revoir ses attentes à la hausse et pense pouvoir en écouler 14 millions d’ici mars 2018.