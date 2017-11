L’iPhone X est sorti officiellement le vendredi 3 novembre 2017 à un tarif hors norme, de 1319$ (64 Go) à 1529$ (256 Go). Ceux qui veulent dépenser moins pour un téléphone intelligent haut de gamme, avec écran large bord à bord et composants de dernière génération, n’ont d’autre choix que de se tourner vers les produits sous Android.

Samsung Galaxy S8

L’iPhone X se distingue par son écran bord à bord de 5,8 pouces, sa technologie de reconnaissance faciale (Face ID) et la possibilité de le recharger par induction.

Il existe dans le monde Android plusieurs modèles constituant de bonnes alternatives, à commencer évidemment par le Samsung Galaxy S8. Lancé au printemps 2017, il représente le meilleur du savoir-faire du constructeur sud-coréen, concurrent historique d’Apple. Ce téléphone intelligent possède un écran «Infinity» de 5,8 pouces (2960×1440 pixels), incurvé sur les côtés et qui recouvre la majeure partie de la surface du smartphone. Pour le reste, le téléphone intelligent dispose de deux appareils photo de 12Mpx et 8Mpx, de 4Go de RAM et de 64Go d’espace de stockage (extensible via une carte microSD). Il intègre également un scanner d’iris et est fourni avec des écouteurs AKG.

Huawei Mate 10 Pro

Le nouveau vaisseau amiral signé Huawei est le premier à bénéficier du processeur Kirin 970, présenté comme le premier au monde à disposer d’une «unité de calcul neuronal», capable d’agir comme une intelligence artificielle dans de nombreux usages. Outre sa rapidité d’exécution, ce téléphone intelligent marque aussi la continuité de la collaboration entre Huawei et Leica avec un appareil photo principal doté d’un double capteur de 20 et 12 Mpx, avec pour chacun une grande ouverture à f/1,6. Lors de la présentation de ce téléphone intelligent, le fabricant chinois a vanté aussi son système de déverrouillage, un capteur d’empreintes situé au dos de l’appareil sous les deux objectifs Leica, jugé plus pratique et rapide que le système de reconnaissance faciale proposé par Apple sur l’iPhone X. Le Huawei Mate 10 Pro est un smartphone de 6 pouces au format 18:9 (2.160 x 1.080 pixels).

OnePlus 5T

Pas encore officiellement dévoilé, le OnePlus 5T est attendu courant novembre 2017. Il s’agira d’une version plus grande et boostée du OnePlus 5 apparu en juin 2017. Des premières fuites laissent apparaitre un téléphone intelligent équipé d’un grand écran AMOLED de 6 pouces bord à bord, au format 18:9 (2.160 x 1080 pixels). Selon toute vraisemblance, il devrait embarquer un processeur Qualcomm Snapdragon 835 associé à 8 Go de RAM. Il pourrait également profiter de capteurs photo de 20 Mpx tant au dos qu’en façade. Vendu avec 128 Go d’espace de stockage, il sera proposé à un prix très compétitif, comme d’ordinaire pour ce constructeur chinois.