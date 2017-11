«Harry Potter: Wizards Unite» sera le prochain projet des concepteurs du jeu d’exploration sur smartphone paru en 2016, «Pokémon Go». Il sera commercialisé dès 2018.

Grâce à ce titre en réalité augmentée, les joueurs «apprendront à jeter des sorts, explorer leurs quartiers et leur ville pour découvrir et lutter contre des bêtes légendaires et s’associer à d’autres pour venir à bout d’ennemis puissants», comme l’a annoncé le studio Niantic dans un communiqué officiel.

Le portail officiel de la franchise Harry Potter, Pottermore, a confirmé aux fans du sorcier que l’approche à la «Pokémon Go» allait être adaptée à l’univers d’Harry Potter. Gros succès en vue.

La technologie de réalité augmentée des smartphones sera au cœur de ce titre pour que le «joueur puisse voir le monde réel par le prisme du monde de la magie». Pottermore précise que les joueurs pourront «concevoir leur propre carrière de sorcier», tout en ajoutant que le jeu «encourage à sortir le nez de son téléphone, explorer les alentours et prendre part à une série d’aventures».

On se souvient du succès de «Pokémon Go», qui a vu des hordes de joueurs se retrouver dans les parcs et autres espaces publics pour poursuivre, récupérer et entraîner leurs créatures fictives.

Plus de 150 personnages Pokémon des séries «Pokémon Rouge» et «Pokémon Vert» figuraient dans le jeu à son lancement. Harry Potter dispose aussi d’un vaste bestiaire.

Bien que Pottermore, Niantic, ou l’éditeur Warner Bros n’aient pas donné plus d’infos sur ce projet, on notera que le livre d’Harry Potter «Fantastic Beasts and Where to Find Them» contenait 85 créatures dans sa première édition datée de 1998, et 91 dans sa réédition de 2017.

Un film dérivé de l’univers du sorcier est sorti en août 2017: il s’inspirait de «Fantastic Beasts…». Une suite est déjà annoncée pour novembre 2018.