Même s’ils sont encore assez chers et qu’ils n’offrent pas accès à un contenu très diversifié, les casques de réalité virtuelle commencent à se démocratiser auprès des joueurs et des geeks. Ceux-ci seront assurément ravis de recevoir au pied du sapin l’un des modèles issus de cette sélection.

HTC Vive

C’est le casque référence en matière de réalité virtuelle, même s’il doit être connecté à un PC assez puissant pour donner la pleine mesure de ses capacités. Fruit d’un partenariat entre le constructeur taïwanais et le studio de développement de jeux vidéo Valve, il embarque toute la technologie nécessaire pour être transporté dans un univers parallèle et est livré avec des manettes sans fil qui permettent de se déplacer dans l’espace et d’interagir le cas échéant avec différents objets.



Oculus Rift

En attendant l’Oculus Go, moins cher et destiné à démocratiser un peu plus encore les usages liés à la réalité virtuelle en 2018, il est toujours possible d’opter pour le pionnier du secteur, l’Oculus Rift. Ce casque comporte deux écrans AMOLED ajustables, un micro et un système audio intégrés pour une immersion complète en 3D. Là encore, il convient de prévoir un PC relativement puissant pour pouvoir profiter de cet outil. À noter qu’une manette Xbox One est livrée avec une paire de manettes.



Sony PlayStation VR

Réservé en priorité aux joueurs sur PlayStation 4, ce casque doté de deux écrans HD et d’un champ de vision d’environ 100% se révèle un peu plus économique que ses glorieux pionniers, mais nécessite une caméra dédiée, vendue séparément (compter environ 50 euros). Il est compatible avec une centaine de jeux parmi lesquels «Gran Turismo Sport», «Final Fantasy XIV» ou encore «Resident Evil 7».



HP Headset

Microsoft s’est associé à de nombreux constructeurs, parmi lesquels HP, afin de proposer au plus grand nombre des casques à la fois accessibles financièrement et surtout parfaitement adaptés à sa plate-forme naissante Windows Mixed Reality. Ce casque, pourvu de contrôleurs de mouvement, propose une image en très haute définition (2880 x 1440 pixels) et un champ de vision pouvant aller jusqu’à 105 degrés.



Google Daydream View

Bien meilleur marché que la concurrence, ce casque assez basique est fait pour accueillir un smartphone Android ou même, de façon plus limitée, un iPhone. Il constitue surtout une porte d’entrée exclusive vers la plate-forme 3D Daydream de Google, un écosystème censé donner accès à des contenus spectaculaires, qu’il s’agisse d’accéder à l’intégralité des contenus 3D des plates-formes vidéo YouTube et Google Play Movies, mais aussi naviguer dans Street View. Le casque est vendu accompagné d’une télécommande munie d’un trackpad, d’un gyroscope et d’un accéléromètre.